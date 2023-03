L’Égypte est devenue le premier actionnaire souverain nord-africain de l’Africa Finance Corporation (AFC), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure du continent, diversifiant ainsi la base d’investisseurs en actions de l’AFC.

« En tant qu’État membre de l’AFC, l’engagement de l’Égypte et sa représentation imminente au Conseil d’administration de l’AFC renforcent la répartition panafricaine des actionnaires et la diversité du Conseil d’administration et de la direction de la Société, qui comprend désormais des gouvernements, des institutions de financement du développement et des investisseurs institutionnels. Rien qu’en 2022, l’AFC a accueilli comme actionnaires la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Public Investment Corporation d’Afrique du Sud et les fonds de pension de Maurice et des Seychelles. Les autres actionnaires souverains sont le Ghana, le Gabon, le Togo et la Guinée », a déclaré l’institution dans un communiqué de presse.

Une base d’actionnaires croissante et diversifiée ainsi que des rendements rentables et des dividendes réguliers sont à l’origine de la notation A3 de l’AFC, sur laquelle la société s’appuie pour remplir son mandat, à savoir combler le déficit de financement des infrastructures et de l’industrie en Afrique. Avec 39 pays membres et des investissements totaux de 11,5 milliards de dollars sur 16 ans, la Société continue de tenir sa promesse de soutenir une croissance et un développement robustes et durables en Afrique.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe