Africa Data Centers construit son premier centre de données à Kigali, au Rwanda. L’ installation disposera de 2 MW de charge informatique et sera inaugurée au premier trimestre 2023.

Par Bilkiss Mentari

Africa Data Centres, une entreprise de Cassava Technologies, un groupe technologique panafricain, a annoncé la construction de son premier centre de données à Kigali, au Rwanda.

Le centre de données aura une charge informatique de 2 MW et sera spécialement conçu pour répondre à la demande croissante dans la région.

« C’est une période passionnante pour Africa Data Centers, a déclaré Tesh Durvasula, PDG de l’entreprise. Notre décision de construire un centre de données à Kigali a été facile, étant donné la solide reprise économique du Rwanda après la pandémie de COVID-19 et l’accent mis par le gouvernement rwandais sur la transformation numérique.»

« Cette dernière annonce s’ajoute et complète nos investissements existants au Rwanda et ailleurs en Afrique de l’Est. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les entreprises publiques et privées au Rwanda pour nous assurer qu’elles peuvent exploiter les avantages de notre centre de données afin de permettre la fourniture de services numériques dont les citoyens rwandais ont besoin », a ajouté Hardy Pemhiwa, président et chef de la direction du groupe Cassava Technologies.

« Des normes mondiales, une haute qualité de service et un prix abordable »

Selon Durvasula, « Ce nouveau centre de données apporte trois principaux avantages au marché : des normes mondiales, une haute qualité de service et un prix abordable. En outre, les entreprises réaliseront des économies de coûts associées à la construction et à l’entretien de leurs propres installations ».

Bien que le Rwanda soit un pays enclavé d’Afrique de l’Est, il existe une connectivité réseau et une infrastructure stables le reliant à l’Ouganda et de là à la côte kenyane en Ouganda.

Africa Data Centers veillera à ce que le Rwanda fasse partie de son écosystème en Afrique de l’Est en connectant le nouveau centre de données à son site à Nairobi.

« Tirer le meilleur parti de la connectivité mondiale grâce à une gamme de fournisseurs de services mondiaux et de fournisseurs de services cloud »

Evoquant le besoin de services de colocation dans le pays, Durvasula affirme que le marché des entreprises locales est impatient de bénéficier des services de colocation d’Africa Data Centres et d’un environnement de centre de données stable. « Ils pourront également tirer le meilleur parti de la connectivité mondiale grâce à une gamme de fournisseurs de services mondiaux et de fournisseurs de services cloud ».

En définitive, Africa Data Centers souhaite étendre la même expérience aux clients au Rwanda que dans d’autres pays en créant un écosystème de classe mondiale auquel le marché rwandais peut se connecter.

L’année dernière, Africa Data Centres a annoncé qu’elle investirait 500 millions de dollars dans la construction de 10 centres de données en Afrique, notamment au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Elle a reçu un prêt de 83 millions de dollars de la part de l’US Development Finance Corporation, qui pourrait potentiellement passer à 300 millions de dollars afin de financer cette expansion.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe