En réponse à LCI et aux professeurs français Jean-Paul Mira, chef du service réanimation Hôpital Cochin et Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm, qui ont suggéré de tester en Afrique un traitement par le vaccin contre covid-19, analogue à celui du BCG, EV. Lise Manzambi lance un cri de colère … et un vibrant appel aux Africains !

Chers Africains, je viens pour vous faire passer un message aujourd’hui. Comme des millions d’Africains, je viens exprimer un ras le bol général … C’est vrai que tous, nous ne pouvons prendre la parole parce que certains en sont privés, mais quand nous le pouvons, faisons-le, car cela peut nous aider, nous fortifier.

Mon message a donc pour but d’aider tout Africain où qu’il se trouve quelque part dans un coin du monde, à comprendre qui il est et à le fortifier. C’est pour bannir ce complot, cette théorie de la peur, qu’une fois encore, les colons ont mise en place pour tuer davantage l’Africain.

NOUS SOMMES EN DEUIL

Nous sommes passés par de multitudes cruautés, mais avons heureusement survécu. Nous survivrons à ce qui nous arrive aujourd’hui, chers Africains. Nous vaincrons ! On nous parle d’épidémie, de pandémie et même de guerre. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seulement en guerre, nous les africains, NOUS SOMMES EN DEUIL ! Nous sommes en deuil depuis des siècles ! Depuis que les colons ont posé leur pied sur notre continent ! Depuis que nous avons été colonisés, depuis qu’on nous a volé ce qui nous appartient ! Depuis que des gens malintentionnés ont compris la valeur du continent africain… c’est depuis ce jour -là, que nous sommes en deuil. C’est depuis ce jour-là que l’homme noir, l’homme Africain meurt. Nous mourrons depuis des siècles, nous mourrons à petit feu, et nous mourrons en masse. Ce n’est pas le covid-19 qui va venir nous faire peur. Ce n’est pas cette épidémie qui va venir nous faire peur, parce que nous sommes passés par des génocides, et ce depuis… Laisse- moi vous rappeler une chose : connaissez-vous le génocide colonial belge qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II, prétendu humaniste et philanthrope ? Il y a eu au moins un tiers de la population congolaise qui en est mort. Ils ont coupé les bras de tous nos ancêtres qui refusaient d’aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire. Depuis, il y a eu tellement d’autres atrocités. Vous savez que nous avons été esclaves ? Pas seulement les 400 millions de déportés, tous ceux qui sont restés sur le continent sont restés esclaves et ce jusqu’à nos jours ! Vous allez me dire que nous sommes au 21èmesiècle, bien sûr ! Mais néanmoins nous ne sommes pas sortis de la colonisation. Vous savez, il y a des dates que l’on dit importantes, telles que 1848 pour l’abolition de l’esclavage, avec la signature d’un Traité. Chers Africains, on nous ment depuis cette date !

Toujours sous tutelle, mais résistants

Nous n’avons jamais été décolonisés ! Dans tout ce que nous faisons, ils mettent leur nez dedans. C’est vous qui ne comprenez pas que vous êtes forts et résistants. Vous ne comprenez pas que vous êtes plus puissants et plus résistants qu’eux ! C’est pour cela qu’ils ont peur de nous. Nous avons résisté au choléra, à Ebola, à la malaria, au paludisme… nous résisterons au covid-19.

Ils veulent vous faire peur, ils veulent nous faire peur… il faut être prudent ! Oui, la bible nous recommande d’être prudent, mais pas d’avoir peur. Ils nous alarment sur cette épidémie qui n’a même pas encore tué 100 000 personnes, alors qu’en Afrique ce sont des millions d’âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Laissez-moi vous éclairer, vous ouvrir les yeux : je vous ai dit que nous sommes plus qu’en guerre, NOUS SOMMES EN DEUIL. Et ce, depuis qu’on nous a colonisé. Nous n’avons même pas pu pleurer nos morts pour beaucoup d’entre nous, parce qu’ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu’il y a encore, à l’heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez où il y a encore la traite des noirs, les esclaves modernes… cela existe encore ! Et vous imaginez qu’avec ce fléau d’épidémie, … alors qu’existe toujours des fermes humaines, que nos frères sont en train de mourir et nos dirigeants en sont bien informés, mais que font-ils ? C’est plus qu’une pandémie !

Des infrastructures pardi !

On veut vous faire peur ! Avec des « Lavez-vous les mains ! » Mais quand il n’y a pas d’eau potable, que l’Africain est déjà en train de mourir parce qu’il n’y a pas d’eau potable ! Avec quelle eau va-t-on se laver. Vous parlez de confinement ? Mais l’Africain qui ne dispose pas de courant électrique, comment va-t-il rester chez lui, que va-t-il manger? Et c’est aujourd’hui, comme par enchantement, chers présidents que vous signez des décrets de crise pour savoir comment vous allez nourrir la population ? Mais de quelle population vous parlez ? Ces gens meurent depuis des années ! Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans, d’autres sont morts parce qu’ils ont été destitués… s’ils n’avaient pas été chassés, ils seraient encore au pouvoir. Vous êtes sans pitié chers présidents, vous et vos dames de fer ! Quant à vos enfants n’en parlons même pas ! Ce sont des people, à l’image de leurs géniteurs. Vous qui gouvernez qu’est-ce que cela vous coûte d’offrir des hôpitaux décents à vos compatriotes Africains ? Ici en France, les personnels soignants sont en crise depuis des années. Ils crient au scandale pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux. Pour nous qui y avons des membres de famille parmi ces personnels, nous savons l’enfer qu’ils vivent au quotidien, en dépit d’hôpitaux décents. Cela ne les a pas empêché de taper sur la table pour dénoncer une crise sanitaire latente depuis plusieurs années… En Afrique, on dirait que c’est seulement que l’on se réveille ! Cela m’empêche de dormir. Quand je pense à ce continent africain qui est en deuil et depuis de si longues années. Je me demande si cette pandémie devrait s’abattre sur le petit peuple qu’allons-nous devenir ?

Gardez vos tests et placebos !

Mais Africain laisse-moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies, choléra, Ebola, malaria, paludisme, nous vaincrons ce petit covid-19. Nous sommes bien plus forts que cela. Peut-être que les premières contaminations sur le continent ont été des cas importés et concernaient des personnes plutôt aisées, mais qu’en sera-t-il le jour où le petit peuple sera touché ? Ce petit peuple qui vit dans des bidons villes, dans des conditions sanitaires précaires… Dieu préserve ce petit peuple. Cher Africain, laisse-moi te dire que t’es trop fort. On veut t’affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible. Et voici que depuis des siècles l’homme noir meurt de la drépanocytose, personne ne cherche le vaccin ou à soigner cette maladie. Ils se disent que c’est la maladie des noirs. Et soudainement, on nous parle d’un vaccin pour aider la population noire face à cette pandémie ! NOUS N’AVONS QUE FAIRE DE VOS VACCINS ET NOUS N’EN VOULONS PAS ! Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens et chats ! L’homme Africain n’est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Cela fait des siècles que vous nous testez ! Cela fait des siècles que vous nous faites souffrir ! Depuis que vous avez découvert que le continent africain est un jardin d’Eden, vous ne voulez pas nous lâcher ! Nous souffrons mais nous sommes en train d’enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim, alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m’a fait rire dernièrement : 23 italiens clandestins retrouvés sur un port nigérian. Depuis quand l’italien rentre clandestinement au Nigéria ? Parce que vous voulez maintenant vous réfugier en Afrique ? Il n’y a pas très longtemps vous chassiez les migrants qui tentaient d’atteindre vos côtes, refusant les secours humanitaires ! Votre Premier ministre a clamé haut et fort qu’il n’en voulait plus et qu’il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols ! Nous avons vu un migrant noir se noyer dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours, parce qu’il était noir et africain !

Même pas peur

Avons-nous tort parce que nous sommes africains, ou parce que nous sommes riches de nos sols ? Parce que nous avons de quoi manger et nourrir toute cette planète ? C’est pourquoi l’Africain souffre ! Mais Africain, laisse-moi te dire que tu es fort, que tu es vaillant ! Laisse-moi te dire qu’il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l’esclavage, mais ils ont échoué ! Nous sommes encore là plus nombreux que jamais et plus résistants que jamais. Tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n’est pas un covid-19 qui va décimer le peuple noir ! N’AYEZ PAS PEUR, TEL EST MON MESSAGE !

Je vous invite chers Africains à devenir beaucoup plus forts ! Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent ! Cela fait des lustres qu’ils sont au pouvoir… ils prennent leur retraite tout en étant président ! Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil qu’ils croient éternel. Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir? Etes-vous assez forts pour faire 300 ans ? Vous n’arriverez même pas à faire 100 ans ! Mais vous êtes tellement médiocres, ignobles ! J’ai suivi plusieurs présidents africains qui ont copié le discours du président Macron ! Bandes de marionnettes, bandes de g… ! Vous n’êtes même pas capables de produire vos propres discours pour pomper littéralement celui de Macron qui est en train de mentir à la population française ? Son gouvernement nous ment depuis le début et vous le suivez pour mentir à la population africaine. Dans tous les cas, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez et encore et encore pour remplir vos poches ! Vous vivez dans des palaces et ne vous souciez pas de ce que l’Africain doit manger !

Quid des sempiternelles crises ?

OUI, NOUS SOMMES EN DEUIL, ET CE DEPUIS DES SIECLES, parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim, parce que sans eau potable ni électricité ! Regardez à l’Est de la RDC ! Il y a un génocide qui perdure ! Des gens meurent alors que personne n’en parle. C’est sous silence ! Et aujourd‘hui, l’OMS vient nous parler de pandémie qui n’a même pas fait 100 000 morts dans le monde! Ces millions de congolais qui meurent chaque jour qu’en dites-vous ? Vous nous parlez de crise ? Vous voulez prendre des décisions de crise ? Cela fait des siècles que nous sommes en crise, que faites-vous chers présidents africains, excepté manger, boire et festoyer? Vous parlez confinement ? Oui, l’Africain accepte. D’ailleurs nous sommes en confinement depuis des siècles. Les africains meurent chaque jour de la famine ! En Afrique de l’ouest, des jeunes filles sont encore excisées tous les jours. Dans cette sous-région, Boko Haram est en train d’exterminer des peuples, violer des femmes, séquestrer des jeunes filles. Qui lui vend des armes ? Qui en parle ? Et à cause du covid19, vous soulez faire paniquer des africains qui sont dans la panique depuis des siècles ? Quand nous voyons nos frères qui tentent de fuir le continent et qui meurent dans les eaux méditerranéennes : ça c’est un génocide qui dure depuis si longtemps ! NOUS EN AVONS MARRE ! NOUS EN AVONS ASSEZ ! Nous voulons qu’il y ait un changement ! Mais que vous manque-t-il aujourd’hui ? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours et l’Angleterre en 2 semaines le plus grand hôpital de campagne de 4 000 lits pour faire face à la crise sanitaire ! L’Etat d’Israël existe depuis 72 ans… son plateau technique est appréciable. Il y a quelques décennies Dubaï était un désert… voyez ce que ce pays a réalisé maintenant ! C’est parce qu’ils sont ensemble, unis, solidaires et souverains qu’ils ont pu y arriver. Mais qu’est ce qui manque aux présidents africains pour construire des hôpitaux décents ?

La lutte continue

Dieu est bon ! Le covid-19 est tellement impoli qu’il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s’en fout. Il n’a même pas respecté la reine d’Angleterre, il est rentré dans son palais et a contaminé le Prince Charles. Il n’aura pas peur de vous. Au contraire, vous êtes cuits, dans la mesure où vous ne pouvez prendre votre avion pour aller vous faire soigner en Europe : soit vous survivrez soit vous mourrez ! Africain, réveille-toi ! Africain lève-toi ! Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est morte, si Malcolm X est mort, si Nelson Mandela est mort, si Winnie Mandela est morte, nous sommes là pour porter encore plus haut l’étendard de l’Afrique. Tant que nous aurons le souffle de vie, nous continuerons à poursuivre nos revendications. Si cette épidémie ne vous enseigne pas, l’avenir sera pire ! Vous passerez, l’Afrique sera encore là, les Africains aussi ! Cessez votre méchanceté, chers présidents ! Donnez-nous de l’eau, donnez-nous de l’électricité ! Construisez des hôpitaux ! Arrêtez de faire mourir l’Africain par la faim, parce que nous ce n’est pas le covid19 qui nous tue, nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous faites des provisions pour vos maisons, que mangera le petit peuple ?

Cette épidémie passera ! Nous sortirons de là certainement ! Mais vous, vous n’allez pas vous en sortir ainsi devant le tribunal de Dieu ! Avant le tribunal de Dieu, vous serez jugés sur cette terre ! Africain soit fort ! Que personne ne te fasse peur ! Respectez les règles d’hygiène, mais n’ayez pas peur, nous sommes forts ! C’est Dieu qui nous protège ! Que Dieu vous protège ! Que Dieu vous garde là où vous êtes, le combat n’est pas fini, il ne fait que commencer ! Que Dieu nous fasse justice !

Lise MANZAMBI