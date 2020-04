Assumant notre rôle, en tant que média panafricain, de sensibilisation et d’information des populations du continent, actuellement noyées dans un bain d’incertitudes, d’inquiétudes et de Fake News, ANA organise un évènement inédit :Africa Fight # Covid 19 un évènement 100% virtuel pour préparer la contre-offensive, diffusé en direct le 20 avril sur notre page You Tube et sur les réseaux sociaux. Objectif : Présenter les initiatives, de plus en plus nombreuses, menées à travers l’Afrique pour faire face à la crise et alimenter le débat sur un continent déterminé à ne pas sombrer dans le chaos comme le prédisent certains…

Par Dounia Ben Mohamed

Réalisé en partenariat avec Financial Afrik, à partir de nos différents bureaux à Kigali, Paris, Dakar et Tunis, l’émission qui donnera à entendre des start-uppeurs, des économistes, des universitaires, des journalistes, des médecins mais également des responsables publics et des opérateurs économiques, aura vocation à informer sur l’évolution de l’épidémie et ses impacts socio-économiques en Afrique ; mettre en avant les initiatives qui apportent des solutions à la crise et peuvent être dupliquer ; et in fine alimenter le débat sur un continent déterminé à ne pas sombrer dans le chaoscomme le prédisent certains.

« Proposer des alternatives aux entreprises pour mieux traverser la crise »

L’émission sera diffusée en live sur notre plateforme, les interview et reportages réalisés via web camera ; plus de simples interview, nos interlocuteurs seront invités à nous faire visiter leurs locaux (laboratoire, centres de recherche, FabLab, etc.) ; réaliser les démos de leur solutions tech ; proposer des alternatives aux entreprises pour mieux traverser la crise ; débattre avec les responsables publics présents sur le plateau virtuel ; et surtout, l’émission étant interactive, les téléspectateurs pourront réagir en simultanée en direct et sur les réseaux sociaux.

Au programme :

6 séquences :

É tat des lieux à travers nos différents bureaux en Afrique

tat des lieux à travers nos différents bureaux en Afrique Evolution de la pandémie avec des acteurs de la santé

I mpacts économiques : Comment les responsables tentent de limiter les frais ?

mpacts économiques : Comment les responsables tentent de limiter les frais ? L a Tech sauvera-t-elle l’Afrique ?

a Tech sauvera-t-elle l’Afrique ? Q uid de la diaspora ?

uid de la diaspora ? Préparer le jour d’après …

Parmi les intervenants :

Dr Bertha Ayi, expert au Centre de contrôle et de prévention des maladies africain (CDC Afrique-Addis)

Sara Masmoudi, CEO des laboratoires Teriak (Tunisie)

Aphrodice Mutangana, CEO kLab (Rwanda)

Samatar Abdi, Président du Ctid (Djibouti)

Rodrigue Fouafou, autoentrepreneur & start-up investisor (Cameroun-Canada)

Didier Accouetey, président d’AfricSearch (Côte d’Ivoire)

Pierre de Gaetan Njikam, Adjoint au Maire de Bordeaux, fondateur de la Journée nationale des Diasporas JNDA, co-président du comité d’organisation du Sommet Afrique-France

Racim Bengacem, CEO BG-ICC (Algérie)

Jean Baptisme Ntagoma, économiste, conseiller à la Primature (RDC)

Hamidou Anne, politologue

L’intégralité du webinaire sera diffusé, en différé, sur notre site.