Les 29èmes Assemblées annuelles d’Afreximbank, dont le thème est « Réaliser le potentiel de l’AfCFTA dans l’ère post COVID-19 – Exploiter le pouvoir de la jeunesse », se tiendront au coeur du 15 au 18 juin 2022.

Par la rédaction

Les 29e Assemblées annuelles d’Afreximbank, dont le thème est « Réaliser le potentiel de l’AfCFTA dans l’ère post COVID-19 – Exploiter le pouvoir de la jeunesse », les Assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), qui se tiendront dans la capitale égyptienne du 15 au 18 juin 2022, comprendront des réunions de groupes consultatifs et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, complétées par des séminaires et des séances plénières.

« Les assemblées annuelles d’Afreximbank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et du financement du commerce et à d’autres parties impliquées dans le développement économique de toute l’Afrique et au-delà »

Les assemblées annuelles d’Afreximbank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et du financement du commerce et à d’autres parties impliquées dans le développement économique de toute l’Afrique et au-delà. Elles sont également suivies par des chefs d’entreprise et des dirigeants politiques et ont été classées parmi les plus importants rassemblements de décideurs économiques en Afrique.

« Afreximbank travaille avec l’UA et le Secrétariat de la ZLECAf pour développer une Facilité d’Ajustement afin d’aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf »

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dont le mandat est de financer et de promouvoir le commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui soutiennent la transformation de la structure du commerce africain, accélérant l’industrialisation et le commerce intra-régional, stimulant ainsi l’expansion économique en Afrique.

Fervent défenseur de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), Afreximbank a lancé un Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme plateforme de paiement et de règlement pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf. Afreximbank travaille avec l’UA et le Secrétariat de la ZLECAf pour développer une Facilité d’Ajustement afin d’aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf. À la fin de 2021, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à 24,8 milliards de dollars US, et ses fonds d’actionnaires à 4 milliards de dollars US. Afreximbank a déboursé plus de 51 milliards de dollars américains entre 2016 et 2021. La Banque bénéficie de notations attribuées par GCR (échelle internationale) (A-), Moody’s (Baa1), l’Agence japonaise de notation du crédit (JCR) (A-) et Fitch (BBB-). Le siège de la Banque est situé au Caire, en Égypte.

Pour vous inscrire, veuillez consulter le site : https://2022.afreximbankevents.com

Pour plus d’ informations : www.afreximbank.com.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe