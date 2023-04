A partir du 1er janvier 2024, le Rwanda sera membre de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). L’annonce a été faite le 30 mars 2023 à Kigali, lors de la signature de l’acte officiel de l’entrée du pays en son sein par le président de son Comité des ministres, Oumarou Malam Alma, et Ernest Nsabimana, le ministre rwandais des Infrastructures. La ratification de la convention de l’agence de navigation aérienne par le parlement rwandais est la prochaine étape du processus. Grâce à ce nouveau statut, le Rwanda va bénéficier de l’expertise, du réseau et de la technologie de l’ASECNA dans l’assistance à la navigation et la sécurisation de l’espace aérien. Cette adhésion est importante dans la création, en 2063, du Marché unique africain du Transport aérien (MUTAA), pilotée par 18 pays dont le Rwanda.

