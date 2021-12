Les participants à la Conférence économique africaine 2021 ont exhorté les pays à mettre en œuvre des réformes cruciales en matière de gouvernance et d’économie pour permettre au continent de traverser une crise historique provoquée par la pandémie de Covid-19.

La conférence a réuni des penseurs de premier plan, des spécialistes du développement et des décideurs politiques, virtuellement et à Sal, au Carbo Verde, pour présenter leurs dernières recherches sur les défis auxquels le continent est confronté, notamment l’accroissement de la dette et une crise sanitaire incessante.

« Les prochaines années sont critiques pour notre continent… »

« Les prochaines années sont critiques pour notre continent… La richesse de l’Afrique et ses capacités ne méritent pas que des gens vivent dans une telle pauvreté. Nous devons prendre les bonnes décisions pour lutter contre l’extrême pauvreté », a déclaré Olavo Correia, vice-premier ministre du Cabo Verde, lors de la cérémonie de clôture de cet événement hybride de trois jours qui s’est tenu début décembre.

Les chercheurs présents à la conférence ont identifié trois domaines critiques qui nécessitent une attention particulière : le capital humain, les institutions et les infrastructures, en soulignant le rôle essentiel du secteur privé dans chacun d’eux. Parallèlement, ils ont partagé leurs dernières conclusions sur les systèmes financiers du continent et ont appelé à des réformes et à une plus grande intégration des marchés de capitaux et de la monnaie.

« Financer le développement post-Covid-19 de l’Afrique »

Le thème de la Conférence économique africaine de cette année est « Financer le développement post-Covid-19 de l’Afrique ». Le président du Cabo Verde, José Maria Neves, a entamé la conférence par un appel urgent à l’accès universel aux vaccins afin de freiner la propagation du coronavirus, peu après l’annonce de la variante Omicron.

La nouvelle variante indique que « nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge », a déclaré Eric Ogunleye, conseiller de l’économiste en chef de la Banque africaine de développement. « Ainsi, il est encore plus nécessaire de combler l’énorme déficit de financement pour que le continent puisse reconstruire de manière plus audacieuse, plus grande, meilleure et durable », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Selon les experts économiques qui se sont exprimés au cours de la troisième journée de la conférence, de nombreux pays africains risquent de faire défaut si l’initiative de suspension du service de la dette du G20 n’est pas prolongée au-delà de cette année. Le risque le plus important est que les pays ne parviennent pas à emprunter et à assurer le service de leur dette lorsqu’ils atteignent le ratio d’endettement de 70-75 %, a déclaré le Dr Falilou Fall, chef adjoint de la division des études nationales à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Bartholomew Armah, directeur de la division macroéconomique et de la gouvernance à la Commission économique pour l’Afrique, a plaidé pour de nouvelles stratégies de financement du redressement de l’Afrique face à la pandémie de Covid-19, y compris des ressources nationales, et pour une refonte de l’architecture de financement mondiale. Citant les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, il a déclaré : « Nous devons repenser qui est la cible de ces ressources financières ».

« La capacité de l’Afrique à sortir de la pauvreté et de l’inégalité dépend de cet esprit de la jeunesse »

Une autre solution réside dans l’une des ressources les plus précieuses du continent : les jeunes. Ahunna Eziakonwa, administrateur assistant et directeur régional pour l’Afrique du Programme des Nations unies pour le développement, a souligné l’importance d’investir dans la génération émergente, le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique.

« Nous devons miser sur la confiance des jeunes. La capacité de l’Afrique à sortir de la pauvreté et de l’inégalité dépend de cet esprit de la jeunesse », a-t-elle déclaré. Elle a également chargé l’Afrique d’imaginer un avenir au-delà de l’aide, où les ressources nationales représentent la majorité des investissements dans le développement. Cela nécessiterait « une action urgente et coordonnée pour mettre fin à la fuite des 90 milliards de dollars de flux financiers illicites qui quittent l’Afrique chaque année. »

La Conférence économique africaine 2021 était organisée par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l’Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement. Parmi les autres participants de haut niveau figuraient la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, le ministre des finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, et l’économiste Roger Myerson, lauréat du prix Nobel.

