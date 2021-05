En marge du Sommet sur le financement des économies africaines qui se tenait à Paris le 18 mai, le Canada a annoncé un financement de 15,2 millions de dollars en faveur du Centre africain pour la politique commerciale (CAPC). L’occasion pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) de rappeler les enjeux de la mise en œuvre de la ZLECAf.

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) déclare qu’elle continuera à travailler en étroite collaboration avec ses États membres, la Commission de l’Union africaine et d’autres parties prenantes clés en vue de la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui devrait approfondir et développer le commerce intra-africain et aider le continent à mieux se développer après la pandémie du COVID-19.

« La ZLECAf fournit un excellent cadre politique pour l’Afrique afin de construire des économies inclusives et résilientes après le COVID-19 »



Répondant à la déclaration du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, annonçant un financement de 15,2 millions de dollars au Centre africain pour la politique commerciale (CAPC) de la CEA, la Secrétaire exécutive, Vera Songwe, a déclaré que la ZLECAf fournissait un excellent cadre politique pour l’Afrique afin de construire des économies inclusives et résilientes après le COVID-19. Pour y parvenir, a-t-elle dit, la CEA continuera de travailler sur des moyens novateurs pour aider à relever les défis du développement de l’Afrique en aidant les pays et les régions à adapter la ZLECAf à leurs propres réalités pour le rendre applicable.



« La contribution continue du Canada à cette assistance technique liée au commerce a permis une expansion significative du soutien de la CEA au processus de la ZLECAf, en se concentrant particulièrement sur l’inclusion et l’égalité des sexes comme objectifs spécifiques de l’accord de subvention », a déclaré Vera Songwe. Elle a ajouté que la CEA était reconnaissante au Canada pour son soutien continu à la CEA, en particulier pour son travail dans la mise en œuvre de l’agenda ZLECAf.



« Grâce au soutien financier du Canada, et en travaillant en étroite collaboration avec les États membres de l’UA, la Commission de l’Union africaine et d’autres intervenants clés sur le continent, nous continuerons à nous efforcer de réaliser un programme commercial plus inclusif pour l’Afrique. Nous continuerons également à prêter attention au rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECAf », a déclaré le Secrétaire exécutif de la CEA.

« La subvention permettra au Centre de réaliser des travaux analytiques, des interventions de formation et de renforcement des capacités pour réduire les barrières commerciales en Afrique, notamment pour les femmes entrepreneurs et commerçantes »



Pour sa part, le coordinateur de l’ATPC, David Luke, a déclaré : « La subvention permettra au Centre de réaliser des travaux analytiques, des interventions de formation et de renforcement des capacités pour réduire les barrières commerciales en Afrique, notamment pour les femmes entrepreneurs et commerçantes ; et de développer des stratégies respectueuses du climat pour une mise en œuvre prospective de la ZLECAf. »



M. Trudeau a fait cette annonce lors du Sommet sur le financement des économies africaines qui vient de se terminer et qui a été accueilli par le président français Emmanuel Macron. Il a déclaré que les fonds canadiens soutiendront la mise en œuvre de la ZLECAf, une étape clé de l’intégration économique africaine qui créera des emplois et de la croissance sur le continent.



La ZLECAf est appelée à devenir la plus grande zone de libre-échange (ZLE) de l’économie mondiale, couvrant un marché de 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de 2,5 billions de dollars US, qui devrait atteindre 29 billions de dollars US d’ici 2050.

« La réussite et le redressement de l’Afrique sont essentiels pour notre avenir commun »



Dans son discours au sommet, le premier ministre Trudeau a annoncé un soutien supplémentaire aux économies africaines durement touchées par la pandémie de coronavirus, dont 5 millions de dollars au Programme d’amélioration des systèmes régionaux de surveillance des maladies par l’intermédiaire de la Banque mondiale, afin de renforcer la capacité nationale et régionale de surveillance des maladies et de préparation aux épidémies en Afrique de l’Ouest, et de fournir une réponse immédiate et efficace en cas d’urgence.



« Nous ne pourrons vaincre ce virus et reconstruire en mieux chez nous que si tous les pays disposent des ressources nécessaires pour répondre à ce défi mondial et s’en remettre. Avec des économies qui connaissent l’une des croissances les plus rapides au monde et des populations parmi les plus jeunes de la planète, la réussite et le redressement de l’Afrique sont essentiels pour notre avenir commun. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons jeter les bases d’un monde meilleur », a-t-il déclaré.



Le Sommet sur le financement des économies africaines a réuni des chefs d’État et de gouvernement d’Afrique et du monde entier pour répondre aux besoins de financement spécifiques afin de soutenir une reprise rapide, verte, durable et inclusive en Afrique.

