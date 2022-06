Le leadership féminin était à l’honneur du 30 au 6 juin à Kigali à l’occasion de la 6ème édition de l’International Women Meet UP. Venues des quatre coins du continent, députées, cheffes d’entreprise, actrices de la société civile se sont réunies pour faire bloc afin de mieux répondre aux défis du continent.

Par Dounia Ben Mohamed, à Kigali

Du 30 au 6 juin, la capitale rwandaise accueillait un évènement inédit : la 6ème édition de l’ International Women Meet UP. Une rencontre qui réunit des organisations féminines de l’ensemble du continent afin de promouvoir le leadership féminin en Afrique. Et après Tunis, Abidjan et autres capitales africaines, c’est sans surprise que cette 6ème édition se tenait à Kigali, championne mondiale en matière de parité.

Interview Marthe Rabbiosi, coordinatrice du forum Women Meet Up

Secrétaire Générale de la Coalition des Organisations Unies

Un RDV que leurs hôtes rwandaises, mais également rwandais, n’ont pas manqué. Bien au contraire, la délégation panafricaine a eu le droit à un accueil des plus chaleureux. Mais si humour et jovialité étaient de la partie, l’heure était avant tout au networking afin d’avancer ensemble sur les causes communes. A savoir promouvoir l’innovation en matière de leadership féminin pour accélérer la reprise post-covid. Ce qui était d’ailleurs le thème de l’édition : innover en matière de leadership féminin pour accélérer la reprise post-covid.

Interview Jeanne-Françoise Mubiligi, Présidente de la Chambre des femmes entrepreneures du Rwanda, Vice-présidence de la fédération du secteur privé du Rwanda

Au menu de l’évènement, des panels sur 10 thématiques ciblées ( développement durable, accès aux financements ; entreprenariat et agriculture ; …) Mais également des rencontres avec des personnalités locales, dont le maire de Kigali, sans oublier des visites de la ville dont la légendaire propreté et verdure n’auront pas échappé aux délégations.

Interview Charlotte Libog Fondatrice Afrique Grenier du Monde

Enfin, à l’issue d’une soirée organisée par la délégation ivoirienne ponctuée par une remise de prix à des modèles de réussite aux féminins, il a été pris pour engagement de se retrouver, chaque année, en janvier, pour un « pèlerinage » au Rwanda. Un pays où le politique a fait le choix de promouvoir le leadership féminin, avec les résultats que l’on connait, une source d’inspiration pour l’ensemble du continent.

