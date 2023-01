La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) a annoncé le lancement officiel du produit d’assurance paramétrique contre les risques épidémiques à fort impact ainsi que la participation du Sénégal en tant que premier pays africain à adhérer à ce nouveau mécanisme de financement innovant.

Par la rédaction

Les ministres africains des finances ont demandé, en 2015, à l’ARC de développer un produit pour répondre aux rapides besoins de financement des pays afin de contenir les épidémies de maladies infectieuses à fort impact, et compléter les efforts du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (Africa CDC).



En 2022, le Groupe de l’ARC et ses partenaires ont finalisé le développement dudit produit qui fournira une assurance paramétrique aux États membres de l’Union africaine (UA) pour trois agents pathogènes sélectionnés responsables de la maladie à virus Ebola, maladie à virus Marburg, et la Méningite.

« Le Sénégal deviendra le premier pays africain à bénéficier de cet instrument de financement innovant contre les flambées épidémiques et ouvre ainsi la voie aux autres États membres de l’UA »



Lors d’un atelier qui s’est tenu le 28 septembre 2022 à Dakar, le produit d’assurance paramétrique de l’ARC contre les maladies à potentiel épidémique à fort impact a été présenté au Groupe de Travail Technique de l’ARC qui a formulé une recommandation favorable à la participation du Sénégal au produit d’assurance paramétrique souverain de l’ARC couvrant les coûts d’interventions en cas d’épidémies de maladie à virus Ebola, maladie à virus Marburg, et Méningite.



Ainsi, le Sénégal deviendra le premier pays africain à bénéficier de cet instrument de financement innovant contre les flambées épidémiques et ouvre ainsi la voie aux autres États membres de l’Union africaine (UA).

« Ces outils de financement prévisible couplés à des plans opérationnels permettront de renforcer la capacité de réponse de nos États Membres »





« Dans notre perspective de diversifier notre offre de produits visant à protéger les populations les plus vulnérables de notre continent, nous lançons aujourd’hui ce nouveau mécanisme de transfert de risque souverain à travers l’assurance paramétrique qui va permettre à nos États membres de bénéficier, en plus de l’assurance contre les catastrophes d’ordre climatique, d’une couverture contre les risques épidémiques » a déclaré le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies et Directeur Général du Groupe de l’ARC, Ibrahima Cheikh Diong. « Nous sommes confiants que ces outils de financement prévisible couplés à des plans opérationnels permettront de renforcer la capacité de réponse de nos États Membres tout en développant leurs expertises faces aux urgences de santé publique ».



Le risque épidémique a été estimé par Ginkgo Bioworks ; la souscription au produit d’assurance a été effectué à travers l’ARC Ltd, filiale financière de l’ARC ; Munich Re a été choisi comme principal réassureur pour le produit d’assurance en raison de son expertise de longue date dans les risques épidémiques et les solutions d’assurance paramétriques; le service de courtage en réassurance a été réalisé par AON, et la prime d’assurance a été subventionnée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) Suisse.

Le Groupe African Risk Capacity est composé de l’Agence ARC et d’ARC Limited. L’Agence ARC a été créée en 2012 en tant qu’agence spécialisée de l’Union africaine (UA) pour aider ses États membres à améliorer leurs capacités à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes liées au climat. ARC Ltd est une structure d’assurance mutuelle fournissant des services de transfert de risques aux États membres par le biais de la mise en commun des risques et de l’accès aux marchés de la réassurance.

« Depuis 2014, 90 polices d’assurance ont été signées par les États membres »



Avec le soutien du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de l’Union européenne, de la Fondation Rockefeller et des États-Unis, l’ARC aide les États membres de l’UA à réduire le risque de pertes et de dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes qui touchent les populations africaines en apportant, par le biais d’une assurance souveraine contre les risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus rapide, rentable, objective et transparente. L’ARC utilise désormais son expertise pour aider à lutter contre certaines des autres menaces les plus importantes auxquelles le continent est confronté, notamment les inondations et les épidémies.

Depuis 2014, 90 polices d’assurance ont été signées par les États membres pour une couverture d’assurance cumulée de 900 millions de dollars US pour la protection de 90 millions de populations vulnérables dans les pays participants.



