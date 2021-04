La Banque européenne d’investissement (BEI) a publié la nouvelle édition de son rapport sur le secteur bancaire en Afrique qui s’intitule « Financement de la transformation sur fond d’incertitude ». Selon lequel, alors que la croissance réelle du PIB en Afrique reste solide malgré l’incertitude qui règne à l’échelle mondiale, les banques africaines se montrent optimistes sur le développement futur des marchés locaux. Avec notamment une augmentation de l’activité de prêt qui bénéficie principalement aux petites entreprises, au secteur manufacturier et à l’agriculture. Analyse.

La cinquième édition de ce rapport économique met en lumière les récentes évolutions intervenues dans les secteurs bancaires africains. Le rapport, qui repose à la fois sur des données macroéconomiques et des données d’enquête, aborde les questions structurelles et les possibilités d’investissement pour le continent et propose des options stratégiques pour toutes les parties prenantes.

Le nouveau rapport repose sur des travaux internes de recherche conjugués à des contributions de banques commerciales actives dans la région, d’institutions financières internationales et d’autres institutions de premier plan comme le Centre de développement de l’OCDE et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Les investissements sont essentiels pour la croissance durable, la prospérité et le progrès social en Afrique

« La BEI est déterminée à soutenir l’investissement en partenariat avec les États et l’industrie sur l’ensemble du continent africain. La Banque de l’UE y intervient depuis 1963 et a fourni depuis lors 45 milliards d’EUR de financements au total. Avec ce nouveau rapport, la Banque partage de l’expérience et de la connaissance des tendances de l’investissement en Afrique et contribue au débat sur les meilleures pratiques en matière d’investissement et de financement. Les investissements sont essentiels pour la croissance durable, la prospérité et le progrès social en Afrique. La BEI va continuer, en tant que banque de l’Union européenne, à collaborer avec ses partenaires pour soutenir des investissements durables, favoriser une croissance inclusive et résiliente et réduire la pauvreté », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Stratégie à long terme des groupes bancaires africains

