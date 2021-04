Nous sommes en 2016, à l’extérieur d’un supermarché très fréquenté dans l’un des domaines de Nairobi. Les acheteurs entrent et sortent en portant leurs courses et autres articles de consommation avec des sacs en plastique. Ces derniers sont à l’ordre du jour, mais leur pollution pour l’environnement est dévastatrice. Un an plus tard, en 2017, le gouvernement kényan promulguait l’interdiction de la production, de la vente et de l’utilisation des sacs de caisse en plastique. Une interdiction considérée comme l’une des plus sévères au monde et dont le taux de réussite a désormais atteint environ 80 %…

Par Josephine Wawira

En 2021, nous avons fait d’énormes progrès dans la lutte contre la pollution plastique en tant que nation, avec l’interdiction des plastiques à usage unique dans toutes les zones protégées à partir de juin 2020. Il existe également des initiatives en cours et ambitieuses en matière de plastique dans le pays, telles que le plan d’action sur le plastique du Kenya et le développement de l’organisation de responsabilité élargie des producteurs du Kenya (KEPRO). Une fois mise en place, cette organisation veillera à ce que les plastiques soient collectés, triés et recyclés après usage, ce qui donnera aux producteurs une responsabilité importante pour la phase de post-consommation des produits à usage unique, dans le cadre d’un système appelé « responsabilité élargie du producteur » (REP).

Toutefois, bien que nous nous félicitions de ces avancées, je tiens également à souligner qu’il reste encore beaucoup à faire pour accélérer les efforts visant à résoudre la crise environnementale, en particulier alors que nous continuons à faire face aux effets ravageurs de la pandémie de Covid-19. Nous venons d’entrer dans une nouvelle période de confinement et, à mesure que la pandémie persiste, l’utilisation de masques à usage unique, de bouteilles de désinfectant ainsi que d’autres produits en plastique connexes augmente également. Tous ces produits finissent par se retrouver quelque part dans l’environnement. Les commandes de nourriture en ligne sont en augmentation, car nous restons de plus en plus à l’intérieur. Votre livraison de nourriture inclut-elle presque toujours des couverts en plastique que vous jetez à la poubelle parce qu’après tout, vous avez de meilleures options à la maison ? Les restaurants peuvent-ils réduire, voire supprimer complètement, les couverts en plastique, au moins pour les livraisons à domicile ? Il existe de nombreuses lacunes en matière de gestion des déchets plastiques.

De nombreuses entreprises continuent de faire face au défi de la réduction et même de la réutilisation des plastiques, en particulier lorsqu’elles ne disposent pas de connaissances et d’informations sur les alternatives durables. En témoignent les nombreuses demandes adressées à Sustainable Inclusive Business, le centre de connaissances de l’Alliance du secteur privé du Kenya. L’organisation a joué un rôle de premier plan dans la promotion du passage rapide d’une économie linéaire à une économie circulaire, y compris la mise en place d’un système de recyclage des plastiques qui fonctionne. L’une de ces demandes a été reçue d’un hôtel de Sagana, une destination touristique kenyane en plein essor.

Le propriétaire de l’hôtel a écrit, “Ici, j’ai un problème pour me débarrasser de toutes les bouteilles en plastique que les campeurs et autres clients laissent sur mon site. Auparavant, nous avions l’habitude de les brûler dans un chauffe-eau, mais l’odeur est un problème. Bien que je continue à les « fondre » pour réduire leur volume et à les mettre dans la décharge du camp, je voudrais une meilleure solution que je ne semble pas pouvoir trouver. »

Il a ajouté que “dans tous nos excursions au Mont Kenya on a prévu des conteneurs/porteurs dédiés à l’enlèvement des ordures et à la collecte des bouteilles en plastique par les participants. Cependant, en tant que Garde Honorifique du KWS, je suis gêné par l’impureté persistante sur cette montagne (contrairement à celle du Kilimandjaro, par exemple). Malheureusement, les responsables du parc ne font pas grand-chose pour faire respecter les réglementations et les procédures opérationnelles permanentes récemment introduites concernant les déchets.”.

Cet exemple illustre le besoin urgent d’une intervention collective, si nous voulons progresser plus rapidement vers la réalisation de l’Agenda 2030 ainsi que des objectifs de développement durable.

Il existe un moyen; une recette pour une meilleure gestion des plastiques

La pollution plastique est l’une des menaces les plus graves pour la santé de la planète. Au Kenya, 73 % de tous les déchets plastiques générés ne sont pas collectés et seuls 27 % le sont : 8 % sont collectés pour être recyclés et les 19 % restants sont éliminés dans des décharges ou des sites d’enfouissement insalubres. C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l’UICN. Les effets de la pollution sur l’écosystème sont considérables, des forêts tropicales aux fosses océaniques les plus profondes, et sur nos chaînes alimentaires lorsque les déchets plastiques sont consommés par les poissons et le bétail. Des producteurs aux consommateurs, nous sommes tous en danger et devons donc adopter une position collective sur une solution commune. Un pacte pour les plastiques.

Les leçons tirées du monde entier, telles qu’elles sont décrites dans le rapport New Plastics Economy de la Fondation Ellen MacArthur, indiquent que les pays qui ont mis en œuvre un pacte pour le plastique parviennent à éliminer les composants et les articles en plastique inutiles. Ils optent également pour des matériaux alternatifs lorsque cela s’avère nécessaire et stimulent de nouvelles opérations de réutilisation et de recharge dans les magasins. En outre, les pays ayant mis en place des pactes sur les plastiques, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, le Chili, l’Afrique du Sud, le Portugal et les Pays-Bas, augmentent la création d’emplois dans les secteurs de la collecte, du tri, du recyclage et de la fabrication, stimulent l’action et encouragent les investissements étrangers, entre autres.

Si l’on se fie à ces indicateurs, l’élaboration d’un pacte pour les plastiques au Kenya sera une recette majeure pour une meilleure gestion des déchets plastiques. Un pacte liera toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du plastique pour qu’elles adhèrent à une vision commune dans laquelle le plastique ne deviendra jamais un déchet. Il stimulera en outre l’innovation, le dialogue et la collaboration au sein de l’industrie afin de créer de nouveaux modèles commerciaux, de générer des opportunités d’emploi et de lever les obstacles à l’évolution vers une économie circulaire pour le plastique, avec des résultats économiques, environnementaux et sociétaux globalement meilleurs.

Sur la bonne voie

Notre pays a jusqu’à présent pris des mesures audacieuses qui nous ont permis de devenir des pionniers dans la lutte contre la pollution plastique. Nous n’en sommes qu’au début et, ensemble, nous pouvons faire plus pour trouver des solutions durables et à long terme pour les plastiques. Je suis persuadé que le fait d’être conscient et responsable de nos cultures en matière de consommation de plastique et d’élimination des déchets, de savoir ce qu’il faut éliminer, de créer des systèmes de réutilisation et de recyclage ainsi que de faire circuler le plastique dans l’économie et hors de l’environnement, contribuera à faire avancer les choses.

Nous sommes entourés de Kenyans courageux qui utilisent leur passion pour l’environnement pour faire la différence. Lorna Rutto en est un bon exemple. Elle a fondé EcoPost, une entreprise sociale qui collecte les déchets plastiques et les transforme en poteaux de clôture commercialement viables, très durables et écologiques. Le projet, dont les produits sont largement utilisés dans tout le Kenya, a créé plus de 300 emplois et a largement contribué à sauver l’environnement de plus d’un million de kilogrammes de déchets plastiques. Si vous et moi rejoignons Lorna et les innombrables autres Kenyans et entreprises qui proposent des solutions innovantes, nous aurons collectivement un impact plus important.

Les entreprises privées, les entités gouvernementales, les ONG, les chercheurs et les autres parties prenantes ne seront pas en reste dans cette aventure. Grâce à un pacte et une vision communs, nous pourrons nous diriger plus rapidement vers un avenir plus sain et plus résilient.

Josephine Wawira est la responsable de la communication de Sustainable Inclusive Business. josphine@sustainableinclusivebusiness.org

