Tous les mois, à compter du 7 juin, Africa In Colors, plateforme de promotion des industries créatives en Afrique, organise un RDV virtuel pour stimuler la créativité made in Africa.

“Africa in Colors” une plateforme visant à créer des écosystèmes industriels créatifs durables et solides à travers l’Afrique, organise, à compter du 7 juin, un RDV mensuel pour stimuler la créativité et promouvoir les talents sur le continent en créant des collaboration entre les acteurs du secteur.

« Le projet Africa in Colors a pour vision de devenir la plateforme Africaine qui connecte les acteurs, pionniers de l’industrie créative sur le continent, et investisseurs du continent et au-delà̀, afin de transformer l’industrie créative sur le continent et devenir un acteur important pour la création d’emplois et de l’économie sur le continent et pour les Africains, explique Raoul Rugamba fondateur & CEO Hobe Agency et initiateur du projet Africa in Colors.

Africa in Colors, regroupera ainsi une base de données de millions d’acteurs de l’industrie créative Africaine, dont les secteurs suivant : la mode, l’art (musique, théâtre, peinture et arts visuels), les jeux vidéo, le secteur du cinéma, les médias, l’architecture, la gastronomie, et tant d’autres énumérés dans la liste de l’UNESCO des secteurs de l’industrie créative.

Échanger, stimuler et définir des solutions pour le continent Africain

Ces sessions mensuelles réuniront ces acteurs clés de l’industrie, ainsi que les talents Africains pour échanger, stimuler et définir des solutions pour le continent Africain.

Pour l’édition du 7 Juin, Africa in Colors va accueillir un panel d’expert et acteurs de l’industrie créative Africain, dont Dorcy Rugamba du Rwanda, Maguette Mbow du Sénégal, Thierry Barbaut de France, Ammin Youssouf de France, Amobe Mévégué du Cameroun, Dudu Sarr du Sénégal ainsi qu’invité surprise.

« Nous sommes ouverts à̀ toute personne et à toute entreprise du secteur de la création ou impliquée d’une manière ou d’une autre dans l’industrie, désirant nous joindre et partager une expérience » souligne Raoul.

Suivre l’évènement :

Le 7 Juin 2020, à 13 : 00 GMT sur YouTube/Africaincolorsproject

Ce message est également disponible en : Anglais