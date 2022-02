les entreprises, la société civile et les Gouvernements africains se réunissent à Lomé pour faire de la cybersécurité une priorité absolue des États africains

Co-organisé par la République Togolaise et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le Sommet de la Cybersécurité se tiendra les 23 et 24 mars 2022 à Lomé (Togo).

Cet événement rassemblera Chefs d’Etat et de Gouvernement, dirigeants du secteur privé ainsi que leaders de la société civile afin d’engager un dialogue de haut niveau en vue d’établir un diagnostic sans complaisance du phénomène, de proposer des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux défis et enjeux pressants auxquels tous les acteurs africains sont confrontés en matière de cybersécurité.

