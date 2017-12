PWC Nadine Tinen prend la tête de la région Afrique Francophone

Entrée en fonction le 1er juillet 2017, Nadine Tinen, 45 ans, a été nommée Regional Senior Partner de PwC Afrique Francophone Subsaharienne (AFSS) et devient membre de l’équipe de direction (Territory Leadership Team) de PwC France & Afrique francophone. Elle succède ainsi à Edouard Messou.

Diplômée de l’Université de Bourgogne (Dijon) où elle a obtenu un DESS de Droit Fiscal, un Magistère de Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité et un Diplôme International de Droit Fiscal Européen, Nadine Tinen, spécialiste de la fiscalité, elle a développé au cours de ses 20 années d’expérience une expertise reconnue dans le conseil aux

entreprises. Elle débute sa carrière en 1996 chez PwC au Cameroun.

« Les défis de transformation démographique, économique et sociale de l’Afrique se construisent aujourd’hui et maintenant. Nous sommes convaincus qu’en participant au développement de ces acteurs, nous contribuons au développement et au rayonnement de l’Afrique dans sa globalité », déclare Nadine Tinen.

Nadine Tinen a d’ors et déjà réuni autour d’elle une nouvelle équipe de management pour prendre en charge le développement des activités de PwC dans la région Afrique Francophone Subsaharienne et l’aider ainsi à mettre en œuvre ses objectifs à horizon 2022, à savoir faire progresser le chiffre d’affaires de la région_ de près de 50 millions d’euros entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017_ de plus de 40%.

Avec plus de 236 000 collaborateurs présents dans 158 pays, PwC développe en France et dans les pays francophones d’Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable.