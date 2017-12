Niger Plus de 23 milliards de dollars mobilisés à Paris

La Conférence de la Renaissance, organisée à Paris les 13 et 14 décembre par le gouvernement du Niger en partenariat avec la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers bilatéraux et multilatéraux, s’est conclu sur de 23 milliards de dollars d’engagement en faveur du financement du plan de développement économique et social 2017-2021. « Nous veillerons au suivi de l’ensemble des engagements pris » a conclu le Président Issoufou Mahamadou, présent à l’événement.