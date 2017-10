Côte d’Ivoire Avec 6% du PIB ivoirien, le BTP, troisième secteur créateur d’emploi

Du 3 au 7 octobre dernier, 300 entreprises de la chaîne immobilière exposaient leur savoir-faire dans le cadre de la 6è édition du salon de l’architecture et du bâtiment qui demeure le troisième secteur pourvoyeur d’emplois avec 11 000 emplois, 6% du PIB ivoirien.

Ils sont Ivoiriens, Turcs, Tunisiens, Allemands, ou encore Français parmi les quinze pays présents à cette 6è édition du salon de l’architecture et du bâtiment, Archibat, qui aura réuni cette année, pour ses dix ans d’existence, plus de 300 exposants du troisième secteur « pourvoyeur d’emplois, 11 000 emplois entre 2015-2016 », totalisant 12% de la création d’emploi dans le pays, selon le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Claude Isaac Dé. Le secteur se situe ainsi après le commerce (31%) et l’industrie manufacturière (15%).

Présent pour l’inauguration officielle, le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly a à son tour salué les « performances » du secteur et invité les architectures à « une plus grande implication » dans les projets étatiques. « Vous devez apporter votre expertise et proposer des solutions innovantes en vue de maîtriser l’urbanisation de nos villes ».

Opportunités

En plein essor dans le pays, sous l’impulsion de l’Etat qui s’est engagé à construire plus de 100 000 logements économiques à l’horizon 2020_le déficit étant de l’ordre de 400 000, dont 200 000 à Abidjan_; et des particuliers, le secteur attire de nombreux acteurs.

Parmi eux, Najoua Riffi, représentante commerciale de l’office tunisien de la promotion des exportations tunisiennes, Cepex. « La Côte d’Ivoire est un marché d’avenir, ouvert, avec un code d’investissement attractif et des indicateurs économiques rassurants. »

Pour Samir Fayad, Directeur Général de Mitsulift Côte d’Ivoire (Groupe Mitsubishi) le « marché ivoirien est promoteur alors que sa société vient de s’établir dans le pays tant, il soutient que « quand on pense à l’Afrique de l’Ouest, on pense à la Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigéria. » Aussi, quand il a fallu prendre une décision, « elle a été rapide chez nous, tout le monde parle de la Côte d’Ivoire, nous attendons des clients qui créent de la valeur. »

En construisant notamment selon les nouvelles normes internationales, durables. « Nous avons eu plusieurs contacts avec des entreprises immobilières pour leur proposer nos produits écologiques, adaptés au climat ivoirien et africain, durables pour des générations à des coûts accessibles pour toutes les bourses » témoigne Denis N’cho, commercial à Ivoirienne de fibrociment-IFC.

Des solutions intégrées

« Le salon se présente comme une plateforme d’innovation qui fait évoluer le savoir-faire dans les métiers de la construction, indique Ismaël Boga N’Guessan, directeur général d’Axes Marketing et organisateur du salon Archibat. Dans la mesure où il y a une volonté politique d’offrir à tout Ivoirien un toit décent, il y une impulsion, forte, des autorités. Ce qui a entraîné, avec la mise en place de mécanismes pour faciliter l’accès à la propriété, de permettre à des acteurs nationaux de profiter de cette impulsion et de se lancer.” Une opportunité pour les promoteurs immobiliers.

Et la tendance, ce sont les solutions intégrées. Des projets immobiliers “clés en main”, de l’acquisition du foncier à l’accès au financement. Le marocain Addoha présente des projets sur ce format, Lafarge Holcim également avec le produit Probat ou encore Kaydan, le groupe immobilier ivoirien porté par Alain Kouadio.

Par Issiaka N’GUESSAN, à Abidjan