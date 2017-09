Coopération Cameroun-Chine: de nouveaux accords de 81 milliards de FCFA

L’enveloppe, d’un montant global de 81, 300 milliards de FCFA, est destinée à la réalisation de trois projets d’envergure au Cameroun. Fruit de la coopération Cameroun-Chine, elle permettra de réaliser la deuxième phase d’un projet d’alimentation en eau portable dans cinq villes camerounaises, et financer un projet E-government. Une partie sera versée dans le projet de construction du nouvel immeuble-siège de l’Assemblée nationale du Cameroun. C’est ce qui ressort des deux accords-cadres et un de coopération économique et technique paraphés vendredi 22 septembre dernier à Yaoundé par Louis Paul Motaze, Ministre camerounais de l’Economie et de l’aménagement du territoire (Minepat) et l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Wei Wenhua.