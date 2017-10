Atlantique Assurances infiltre la Cemac par le Cameroun

L’information parcourt déjà les rédactions camerounaises. Elle fait état de ce que l’Ivoirienne Atlantique Assurances se lance dans le marché local, avec un capital de 1, 2 milliard de francs CFA. La compagnie qui exerce dans le domaine dommages, a pour directeur général Guy Rolland Rasoanaivo. Son conseil d’administration est présidé par l’homme d’affaires ivoirien Koné Dossongui, selon le site d’information Investir au Cameroun. A travers Atlantique Assurances Cameroun IARDT, le groupe ivoirien Atlantic Financial Group (banque et assurances), allié au Marocain Banque centrale populaire (BCP), tente ainsi une percée dans la zone Cemac, après des implantations plutôt réussies en Côte d’Ivoire, au Togo, au Mali et, très récemment, au Benin.