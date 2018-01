Algérie : succès de l’économie collaborative

A Alger, des chefs d’entreprises s’imposent en privilégiant un modèle économique davantage tourné vers les relations humaines et le partage de compétences. Focus sur ces initiatives qui permettent de tisser un réseau professionnel tout en développant son activité.

Par Zahra Rahmouni, à Alger

Peu de monde se pressent dans les allées du quartier d’affaires Mohammedia Mall à l’Est d’Alger. Dans les étages, la plupart des locaux sont fermés, tandis que d’autres sont loués par des entreprises qui profitent d’un loyer modéré, nous dit Mohamed Islem Ayad. Le gérant d’ISCompany, nous a donné rendez-vous chez The Address, un espace de coworking qu’il utilise régulièrement comme ses bureaux. Dans un mélange d’anglais et d’arabe, son ami Marouan Aoudia, créateur du lieu, résume son projet en trois mots : «connecter, collaborer, créer».

Ce chef d’entreprise au profil atypique a grandi entre l’Algérie et les USA et compte déjà une longue expérience managériale dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Ancien responsable de Pepsi Algérie, il a tout lâché et utilisé son épargne pour ouvrir le premier espace de coworking algérien en février 2016 après avoir découvert le concept aux Etats-Unis. «On a un espace de coworking, des salles de réunions et il faut savoir faire un équilibre entre tout ça. Quand j’ai commencé, je misais plus sur l’espace de coworking alors que dans le temps j’ai remarqué qu’il y avait davantage de demandes pour les salles de réunion. Donc, je me suis adapté», explique-t-il.

La mutualisation des services

Un peu plus d’un an après son lancement, l’espace de 250 m² au design chaleureux accueille tout type de profils, du chef d’entreprise provincial qui se déplace régulièrement sur Alger pour y effectuer des entretiens à l’hypnotiseur qui loue une salle pour des visites ponctuelles. Les étudiants, les avocats, les jeunes entrepreneurs comme Mohamed Islem Ayad profitent aussi du concept.

Ce juriste de formation y a même lancé son activité de bartering en 2016. Depuis, sa plate-forme Iscomarket emploie deux autres personnes et compte «45 adhésions avec cinq à sept échanges par mois», selon son directeur. Si la tendance est au partage des espaces de travail, la solidarité entre entrepreneurs ne se limite pas à cela. Chez ISCompany: les sociétés peuvent désormais demander tout type de service auprès d’autres entreprises ou particuliers via cette plate-forme à des prix attractifs. L’entreprise ne prélevant qu’une marge de 5 à 9% sur le prix réel de la prestation de service. Parmi les services possibles : La société ISCompany peut ainsi proposer la mise en relation entre des livreurs de plateaux repas et des chauffeurs-routiers dont la prestation est payée par ces derniers à prix réduit. Au préalable, les deux parties auront été inscrites sur la plate-forme afin d’enregistrer leurs données personnelles et éviter les fraudes de la part du bénéficiaire du service grâce à la mise en place d’un système sécurisé de paiements.

Enfin, ces nouveaux codes de solidarité entre entrepreneurs donnent aussi l’occasion de parfaire leur relationnel «S’il était resté dans un schéma entrepreneurial classique peut-être que le restaurateur aurait sollicité un autre prestataire de transport», affirme Mohamed Islem Ayad, créateur de la plate-forme Iscomarket. Cette solidarité entre entrepreneurs pourrait grandement aider les porteurs de projets algériens à maintenir leurs activités malgré le ralentissement économique que connaît le pays en raison de la chute des prix du pétrole.

Crédit Photo : Zahra Rahmouni