RDC : ECONOMIE ET FINANCE, PRIORITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Quatre projets et une proposition de loi. Le redressement de l’économie et de la finance constitue la priorité de l’assemblée nationale congolaise, selon son président, pour cette session parlementaire ordinaire de septembre 2017.

« La RDC fait du secteur privé le modèle de sa croissance économique et poursuit les reformes nécessaires en vue de l’amélioration du climat des affaires ». En prélude à l’adoption urgente de ces 5 projets de loi, Aubin Minaku, président de l’Assemblée nationale, rappelle l’urgence dans laquelle se trouve le pays.

Après la chute des cours des matières premières sur le marché international, il ya peu, la RDC a vue son économie au bas de l’échelle avec un taux de croissance négatif. Même la monnaie congolaise a presque perdu toute sa valeur. Et le gouvernement a décidé d’investir dans le secteur privé. Aussi, ces 5 matières des parlementaires devront-t-elles attirer plus d’investisseurs vers le secteur privé.

Outre la question budgétaire, les élus du peuple vont également se consacrer sur le projet de loi sur le partenariat public-privé, projet de loi modifiant et complétant le code minier, projet de loi sur le télécommunication et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, projet de loi sur les échange et le commerce électronique et enfin une proposition de loi fixant les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l’OHADA.

Révision du code minier, urgence parmi les urgences

La révision du code minier fait figure d’urgence parmi les urgences. Même le président du sénat l’a aussi avoué devant les sénateurs, diplomates et membres du gouvernement présents à l’ouverture de la session de septembre. Pour Léon Kengo, l’embellie des prix de cuivre et ceux du cobalt sur les cours internationaux est une opportunité à saisir par la RDC. « La révision en cours du code minier doit permettre d’améliorer la contribution du secteur minier au budget de l’Etat. L’objectif est de capter l’intégralité de recettes générées par le secteur minier » a-t-il ajouté. Le président du sénat reste convaincu que le secteur minier tient encore le levier de croissance de la RDC. « Il faut concentrer les exportations des mines enfin que le pays ne soit plus exposé à de fluctuations élevées des revenues des matières premières exportées » a préconisé Léon Kengo WADONDO.