Vodafone Cameroun hors réseau

Antoine Pamboro, CEO de Vodafone Cameroun a signé vendredi 14 septembre, un communiqué confirmant l’arrêt des activités de l’entreprise. La suspension du fournisseur des services internet est une décision de la Ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, qui a demandé à l’Agence de Régulation des Télécommunications(ART) de retirer le titre d’exploitation délivré à la société Northwave Sarl. Lequel titre transitoire a permis à Afrimax Group d’absorber cette entreprise camerounaise pour créer le FAI Vodafone Cameroun. « Tout est mis en œuvre pour restaurer le service dans les meilleurs délais possibles », rassure le CEO à sa clientèle. Surtout que l’entreprise a reversé 3milliards de francs CFA à l’Etat du Cameroun, dont 2milliards aux titres de droits et taxes et 1milliard au titre de frais de régulation.