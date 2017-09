Tunis Édouard Philippe à Tunis le 5 octobre pour inaugurer les rencontres Africa 2017

Le troisième temps des rencontres Africa 2017, à Tunis les 5 et 6 octobre, seront inaugurées en présence du premier ministre français Edouard Philippe. Le Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thieba, est également attendu à Tunis.

La deuxième édition de ces rencontres se tiendra d’abord à Abidjan (les 2 et 3 octobre), puis, simultanément à Nairobi et Tunis.

Initiées par le ministère français des Affaires étrangères et du ministère français de l’Économie, ces journées proposent des rencontres entre entreprises africaines et françaises. Près de 1 500 entreprises françaises et africaines sont attendues.