Tunisie : vote de confiance pour la nouvelle équipe Chahed

Au terme d’une journée de délibération, l’Assemblée des représentants du peuple a investi dans la soirée du 10 septembre, les ministres qui font leur entrée au gouvernement de Youssef Chahed ou changent d’attribution. A noter entre autres, le retour de Ridha Chalghoum aux Finances, (poste qu’il a occupé jusqu’en 2010) et le remplacement de Fadhel Abdelkefi, ministre de l’investissement et de la coopération internationale, par Zied Laadhari (Ennahda).

Lors de leurs interventions, plusieurs députés ont toutefois douté de l’intérêt d’un remaniement à peine plus d’un an après l’entrée en fonction du précédent alors que le pays besoin de stabilité, insisté pour que la lutte contre la corruption se poursuive avec une stratégie claire et appelé à tenir au plus vite les élections municipales, prévues en décembre prochain mais dont le report semble de plus en plus probable. Pour rappel, Youssef Chahed, 41 ans, a été investi Premier ministre le 27 août 2016.

Légende : Youssef Chahed a obtenu le vote de confiance de l’Assemblée des représentants du peuple. Crédit photo DR