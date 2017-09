Africa50 Une nouvelle stratégie annoncée à Dakar le 12 septembre

C’est à l’occasion de sa troisième réunion de ses actionnaires et investisseurs, prévue le 12 septembre à l’hôtel King Fahd, à Dakar, qu’Africa50, la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures, présentera sa nouvelle stratégie. En présence du président du Sénégal, Macky Sall, de Bruno Tshibala, premier ministre de la République démocratique du Congo, le Dr. Akinwumi Adesina, président de la Banque de développement africaine (BAD) et du comité de direction d’Africa50, et Alan Ebobisse, PDG d’Africa 50, indiqueront les investissements en cours et à venir ainsi que les noms des deux nouveaux pays actionnaires (23 à l’heure actuelle).

Pour en savoir plus : www.africa50.com