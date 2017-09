Afrique-Monde arabe-France Un forum pour repenser un avenir commun

La géographie et l’histoire les ont liés, reste à consolider leur relation sur le plan économique. C’est l’objectif du forum Afrique-Monde arabe-France qui se tiendra le 19 septembre prochain, à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris. Organisé dans le cadre de la Saison africaine, l’IMA, en partenariat avec AfricaFrance, la rencontre, présentée comme une première, doit réunir plus de 400 chefs d’entreprise, dirigeants d’organisations économiques et représentants de gouvernements français, arabes et africains. Les échanges porteront sur les enjeux liés à l’essor des relations entre ces trois zones et explorer les opportunités à saisir. Parmi les invités, entre autres, Bandar Hajjar, Président du Groupe Banque islamique de développement (Arabie Saoudite), Lionel Zinsou, co-président d’AfricaFrance et ancien Premier ministre du Bénin, S.A.R. Muhammad Sanusi II, émir de Kano (Nigeria), Issad Rebrab, Président du groupe Cevital (Algérie), Mansour Cama, administrateur d’Eranove et Président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal, Jean-Marie Ackah, Président de SIPRA et de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, Bruno Mettling, Directeur général adjoint d’Orange, Président-directeur général d’Orange Afrique et Moyen Orient, Jean-Michel Huet, Partner chez BearingPoint et Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence Française de Développement.