Cameroun 25 milliards de FCFA aux PME

L’annonce a été faite au poste national le 5 septembre 2017. Cinq entreprises excellant dans divers secteurs, vont bénéficier de cette action gouvernementale, inscrite dans le cadre de l’incitation à l’investissement, financée par l’Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (Apme). Selon Jean- Marie Louis Badga, Dg de l’Apme, cette initiative vise à rendre les structures élues plus compétitives et plus productives.