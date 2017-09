Cacao Le Cameroun privilégie la transformation nationale

Le prix de mise en marché du cacao camerounais va tourner autour de 1100 FCFA/Kg en octobre prochain, selon les prévisions du gouvernement. Dans un contexte morose, dû à la baisse de la production locale, à la chute constante du prix du Kg et à l’exportation frauduleuse de la production nationale, Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce, met l’accent sur la transformation locale. 40% de la production nationale seront dorénavant transformées en chocolat, en beurre de cacao, etc. Ce qui permettra aux acteurs de la filière de gagner plus, et de contourner les effets pervers de la vente des fèves.