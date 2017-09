NTIC La Tech Africaine fait sa rentrée à Paris

La Tech Africaine a fait sa rentrée le 5 septembre 2017, à Paris, dernière étape après Londres, Amsterdam, Berlin et Zurich, de « PitchDrive », une tournée européenne durant laquelle une sélection de 14 startups africaines en forte croissance et en provenance des marchés les plus dynamiques du continent ont pour objectif de lever 20 millions d’euros auprès d’investisseurs européens. Un RDV tenu au MEDEF, proposé par Afrobytes et son partenaire CcHUB, le premier incubateur nigérian basé à Lagos.

