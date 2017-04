BOAD : résultat net de 10,548 milliards de FCFA

Le gouvernement ivoirien, lors de son conseil des ministres du 14 septembre, a accordé au groupe libyen LPTIC la quatrième licence 4 Globale. Il vient renforcer l’offre téléphonique locale, déjà alimentée par le français Orange, le sud-africain MTN et Moov, filiale de Maroc Telecom.

Une belle victoire pour LPTIC après plus d’un an de négociation. Le désistement d’un autre opérateur, marocain, également en lice pour le précieux sésame, aura sans doute pesé dans la balance.

En attendant, LPTIC n’est pas un nouveau venu dans le paysage des TICs en Côte d’Ivoire. Ancien propriétaire de Green N’, laquelle comptait moins de 1.5 million d’abonné mais était crédité d’un bon réseau, même si elle n’a pas résisté à la vague de restructuration du paysage de la téléphonie entreprise par les autorités nationales, il devait une ardoise de 6 milliards de FCFA à l’Etat.

Avec cette nouvelle licence, il revient dans le giron économique ivoirien.