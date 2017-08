L’inquiétant silence de la diaspora africaine de France face à la montée du FN

A l’heure où le Front national est aux portes du pouvoir et se lance dans une grande opération de dédiabolisation-communication, il devient indispensable de s’interroger sur le silence de la diaspora africaine de France face à l’inexorable expansion d’un parti qui depuis ses origines prend pour cible les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration notamment africaine.

Après de nouvelles déclarations négationnistes et racistes de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen tente un parricide politique savamment orchestré pour durablement accélérer sa marche vers le pouvoir. Car si Jean-Marie Le Pen ne souhaitait pas exercer le pouvoir, sa fille le veut.

Ne nous y trompons pas : même si la bataille Le Pen contre Le Pen peut susciter l’espoir de voir le Front national revenir à de faibles scores électoraux, la guerre ouverte entre Le Pen père et Le Pen fille pourrait permettre à cette dernière de parachever la dédiabolisation de façade dont elle avait besoin dans sa stratégie de conquête du pouvoir.

A qui fera-t-on croire que Madame Le Pen qui feint de découvrir la vraie nature du Front national et la part sombre de son fondateur méconnaissait la pensée politique profonde de son propre père ? D’autant que Jean-Marie Le Pen n’en est pas à son premier propos raciste, antisémite ou négationniste.

En la matière, c’est un multirécidiviste. Jean-Marie Le Pen a été condamné 23 fois en justice. Il a été condamné 7 fois pour apologie de crime de guerre, banalisation de crimes contre l’humanité, consentement à l’horrible et il a été condamné 5 fois pour provocation à la haine, la discrimination et la violence raciale, antisémitisme.

En 2002, Marine Le Pen disait de son père « désespérément, je cherche des sujets où je ne suis pas d’accord avec lui, mais je n’arrive pas à en trouver » En 2010, Madame Le Pen déclarait « Jean-Marie Le Pen n’a pas à s’excuser de ce qu’il a fait durant sa carrière politique ». En 2011 interrogée sur l’héritage politique de son père et du FN elle insistait « Je prends tout et j’ai raison de tout prendre »

Le ripolinage et le changement cosmétique n’y font rien, le Front national n’a pas changé et la doxa de ce parti d’extrême droite est toujours la même : la division du pays en fonction des origines de ses habitants et la préférence nationale.

Le Front national a bien su accompagner la tension qui s’est installée entre les Français et l’immigration, entre les Français et l’islam. L’emballage frontiste a été modernisé, mais le fond de la soupe rance du FN reste le même : classer les personnes en fonction de leurs origines et non en fonction de leur mérite, opposer les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration aux autres habitants de France et faire des immigrés les responsables des maux les plus importants de la société française.

Marine Le Pen qui n’a plus besoin de son père est désormais prête à le sacrifier. C’est à cette aune qu’il faut interpréter l’interminable affrontement entre le père et la fille. L’enjeu est le contrôle du parti. La raison politique l’emporte sur l’affectif. L’ambition et la recherche effrénée de respectabilité sont à ce prix. C’est pourquoi la machine à dédiaboliser tourne à plein régime !

Or face à cette menace grave, persistante et identifiable, les Français issus de l’immigration sont invisibles.

Bien que Madame Le Pen qui menace l’unité sociale de la France ait micro ouvert en permanence sur les plateaux des télévisions et des radios, les Français issus de l’immigration sont inaudibles alors même qu’ils sont mis en cause à chacune des interventions de Mme Le Pen.

A-t-on déjà vu un débat sur la pêche sans pêcheurs. Imagine-t-on un débat sur la médecine sans médecins ?

C’est pourtant ce qui se passe avec le débat autour de l’immigration. Dans ce débat, les immigrés ne sont jamais présents en tant que tels, ils ne sont jamais confrontés à Mme Le Pen et à son idéologie de stigmatisation à outrance des immigrés.

Face à la progression inexorable du Front national, les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration notamment africaine sont tétanisés et se comportent comme des lapins pris dans les phares d’une voiture.

Pourquoi un tel attentisme ? Pourquoi un tel silence ?

Pourtant pas grand-chose n’est à espérer des partis politiques classiques. Il est plutôt temps de penser une nouvelle forme de résistance au Front national qui obligera ces partis à sortir du bois concernant le danger qui menace les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration notamment africaine.

Comment agir face au Front national ? Certains ont voulu croire que la meilleure manière de le contenir consistait à piller ses idées. Plusieurs gouvernements s’y sont exercés depuis les années 80 avec les résultats que l’on sait !

La seule véritable façon de réduire le Front national, c’est d’apporter des réponses aux questions qu’il soulève.

Les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration doivent être au premier rang pour révéler au grand jour les sous-entendus et les non-dits du Front national.

Seules des propositions concrètes, assorties d’un calendrier feront le poids contre les déclarations incendiaires des leaders extrémistes.

Face à la menace que représente pour eux le Front national dernier modèle, les citoyens et résidents étrangers issus de l’immigration notamment africaine doivent être en première ligne.

Aujourd’hui, ils doivent se tenir prêts à mener ce combat. Finie l’époque du « Taisez-vous ou le Front national va monter ». Ils ont accepté de faire profil bas, et cela n’a pas empêché Jean-Marie Le Pen ni sa fille de progresser.

Il est temps de se rassembler et de fédérer plus largement pour combattre efficacement le Front national avant qu’il ne soit trop tard.

Par Patrick Lozès*