Banker Awards Le Groupe Banque Populaire primé

Le Groupe Banque Populaire, du Maroc, s’est vu décerner le prix de Banque africaine de l’année, tandis que le Ghanéen Albert Essien, directeur général du groupe Ecobank, remporte le Trophée du Banquier africain de l’année. L’Ivoirien Tidjane Thiam, seul PDG africain d’une société classée au FTSE100, est nommé African Banker Icon (Banquier africain modèle) et le Nigérian Jim Ovia, président de Zenith Bank, a reçu le trophée de Carrière exemplaire.

Mercredi 27 mai 2015, Abidjan, Côte d’Ivoire. Le Groupe Banque Populaire a remporté le Trophée très prisé de Banque africaine de l’année, face aux quatre autres candidats sélectionnés par le Jury. L’un des établissements financiers les plus importants du Maroc, le Groupe Banque Populaire a récemment pris une participation majeure dans la Banque Atlantique en Afrique de l’Ouest et a contribué à son redressement.

La neuvième édition des Trophées African Banker, organisée par le magazine African Banker, s’est déroulée lors d’un prestigieux dîner de gala à Abidjan, en Côte d’Ivoire le 27 mai, auquel participaient plus de 500 personnalités. Parmi elles figuraient des ministres des Finances et des gouverneurs de Banque centrale, ainsi que les directeurs généraux des plus grandes banques d’Afrique.

Abidjan accueille les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement cette année – une année historique pour la Banque qui fête son 50e anniversaire. Il s’agit également de la première assemblée depuis que la Banque est de retour à Abidjan et celle-ci verra l’élection du nouveau Président de la BAD qui remplacera Donald Kaberuka dont le second et dernier mandat s’achève.

Le Ghanéen Albert Essien, le CEO de Ecobank , a été désigné Banquier africain de l’année. Ayant hérité d’une banque fragilisée, il est parvenu à restaurer une bonne gouvernance et à attirer de solides partenaires pour consolider la structure de l’actionnariat de Ecobank.

Pour sa part, le nouveau PDG de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, a reçu le Trophée de l’African Banker Icon. Ancien ministre des Finances de Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam est le premier Africain à la tête de l’une des 100 premières sociétés cotées à la Bourse de Londres.

Le Trophée de Carrière exemplaire est quant à lui revenu à Jim Ovia, fondateur et président de Zenith Bank, l’une des banques les plus performantes du Nigeria.

Liste complète des gagnants :

Banque africaine de l’année

Groupe Banque Populaire, Maroc

Banquier africain de l’année

Albert Essien, CEO du groupe Ecobank (ETI), Togo

Carrière exemplaire

Jim Ovia, Président, Zenith Bank, Nigéria

Ministre des Finances de l’année

Hon. Claver Gatete, Rwanda

Gouverneur de l’année

Prof Njuguna Ndung’u, Kenya

African Banker Icon

Tidjane Thiam, Côte d’Ivoire

Meilleures banques régionales

Meilleure banque d’Afrique du Nord

Attijariwafa Bank, Maroc

Meilleure banque d’Afrique de l’Ouest

Orabank, Togo

Meilleure banque d’Afrique centrale

Groupe BGFI Bank, Gabon

Meilleure banque d’Afrique de l’Est

Bank of Kigali, Rwanda

Meilleure banque d’Afrique australe

Banco de Comercio e Investimentos, Mozambique

Meilleure banque de détail d’Afrique

Standard Bank, Afrique du Sud

Banque d’investissement de l’année

Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

Banque la plus novatrice de l’année

Millennium BIM, Mozambique

Banque socialement responsable de l’année

BMCE Bank, Maroc

Trophée de l’inclusion financière

Fondation Attawfik, Maroc

Transaction de l’année – Acquisitions

Introduction en Bourse de Seplat, (Standard Bank)

Nigéria et Royaume-Uni

Émission obligataire de l’année

Outil de financement commercial garanti : Ethiopian Railways Corporation (Credit Suisse)

Ethiopie

Transaction de l’année – financement du commerce

Crédit syndiqué pré-exportation au profit de Petroleum Export Limited

Commercial International Bank (CIB), Égypte

Transaction de l’année dans les infrastructures

CENPOWER – KPONE IPP

Africa Finance Corporation, Nigéria

Meilleure initiative de finance islamique

Sukuk au Sénégal

Citi et ICD

Commentant l’événement, le président de MasterCard pour l’Afrique subsaharienne,Daniel Monehin, a affirmé : « Nous pensons que les Trophées African Banker montrent précisément ce que signifie l’excellence dans le secteur bancaire africain – il suffit de voir la liste des candidats sélectionnés et des gagnants ce soir. C’est pour cela que nous sommes fiers de parrainer ces Trophées, où sont récompensés nos collègues du secteur bancaire qui ont fait progresser, cette année, notre objectif commun d’atteindre l’excellence en matière de services bancaires. »

Cette année la liste des Sponsors inclut MasterCard, Ecobank/Nedbank Alliance, Banque Internationale pour l’Afrique au Congo , Banque Atlantique, Groupe Banque Centrale Populaire, GT Bank, Coris Bank International, ECAir, Sopra Banking Software et Travelex.

Omar Ben Yedder, éditeur d’African Banker, a remercié les sponsors et le jury composé cette année d’Ade Adebajo, consultant, Debt Capital Markets – Afrique ;Koosum Kalyan, président d’EdgoMerap Pty Ltd ; Tom Minney, rédacteur en chef, African Capital Markets News – African Growth Partners Ltd ; Alain le Noir, PDG de Finances Sans Frontières ; Zemedeneh Negatu, directeur associé – Ernst & Young Éthiopie ; Michel Losembe, président de l’Association congolaise des banques ; Paul Derreumaux, président honoraire du Bank of Africa Group, et Christopher Hartland – Peel, Principal – Hartland-Peel Africa Equity Research.

« Nous avons une fois de plus un nombre impressionnant de gagnants répartis dans tout le continent. Le Maroc a remporté quatre trophées, ce qui illustre la montée en puissance des banques marocaines dans le continent. L’Afrique de l’Est a obtenu deux prix très convoités: Ministre des Finances de l’année pour le Rwanda et Gouverneur de la Banque centrale de l’année pour le Kenya. Le Mozambique a gagné les trophées de la banque la plus innovante de l’année et de la meilleure banque de l’Afrique australe. Il est fascinant de voir la banque et la finance africaine relever les défis en continuant à innover et à avoir un impact très positif sur la croissance du continent. On constate aussi que les organes de réglementation renforcent la bonne gouvernance ainsi que la solidité et la résilience du système bancaire.Les heureux gagnants de ce soir sont de grands leaders qui ont eu le mérite de montrer l’exemple et de réussir« , a conclu M. Ben Yedder.

À propos des Trophées African Banker

Les Trophées African Banker sont organisés par le magazine African Banker etBusiness in Africa Events à l’occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ils visent à rendre hommage à l’excellence dans le secteur de la banque et de la finance africaines.

À propos du Magazine African Banker

African Banker (www.africanbankermagazine) est l’unique magazine panafricain dédié à la banque et à la finance sur le continent. Lancé en 2007, African Banker reflète les mutations en Afrique, notamment l’essor rapide des secteurs financier et bancaire. Le magazine est publié en français et en anglais et couvre l’ensemble du continent. Il est devenu un outil essentiel pour les dirigeants de ce secteur vital au développement économique de l’Afrique. Fidèle à sa vocation, African Banker organise les Trophées African Banker pour récompenser les personnes et les établissements financiers qui contribuent le plus à améliorer l’industrie des services bancaires en Afrique.

À propos d’IC Events – IC Publications

IC publications (www.icpublications.com) publie depuis plus de 50 ans des magazines, des suppléments spécialisés, des rapports sectoriels et des informations économiques sur l’Afrique. Parmi nos magazines figurent New African,New African Woman, African Business et African Banker en anglais. Ces titres sont aussi publiés en langue française : Le Magazine de l’Afrique, Femme Africaine, Le Magazine des Dirigeants Africains et Le Magazine de la Banque et de la Finance Avec plus de 2 millions de lecteurs, nos magazines sont les leaders incontestés de la presse panafricaine.

IC Events (www.ic-events.net) complète les services d’édition d’IC Publications. Avec son équipe de spécialistes dédiés et son vaste réseau de contacts, IC Events organise forums, tables rondes et ateliers sur les questions les plus brûlantes liées à l’Afrique. Les événements d’IC Events réunissent les acteurs clés des thèmes abordés dans le but de définir des plans d’action concrets.