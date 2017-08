Côte d’Ivoire : La Zone Franche de la Biotechnologie et des TIC, un hub numérique

Le projet futuriste de la Zone Franche de Biotechnologie et des Techniques de l’Information et de la Communication de Grand-Bassam, jadis plombé par la crise en Côte d’Ivoire, a atteint sa vitesse de croisière depuis 2012 suite à la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante pilotée par le Dr Philippe Auguste Pango. Vendredi 23 janvier 2015. Il est 15h15 quand l’équipe d’ANA franchit les portes de Grand Bassam, la cité historique et balnéaire située à 40 kilomètres du centre d’Abidjan et à 20 kilomètres de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny. Reportage.

Sous un soleil de plomb digne des tropiques, la première capitale de la Côte d’Ivoire présente plutôt une allure gaie. Ses nombreux complexes hôteliers, ses restaurants chics et autres plages ne manquent pas d’attirer l’attention et de séduire tout visiteur. Plus loin, à 500 mètres, à gauche à partir de l’Hôtel Nsa, une pancarte placée au carrefour indique qu’il se bâtit quelque chose de tout à fait novateur pour la Côte d’Ivoire et la sous-région : la Zone Franche de Biotechnologie et de Technologie de l’Information et de la Communication.

Orange, Ortea, West Africa Distribution, Universal Telecom, Gsm.com, Wassi, Mobibane, Afric Power, MTN, Evotech, JP, Weblogy et l’Etat de Côte d’Ivoire font leur installation

C’est un vaste espace de 720 hectares en plein chantier qu’il nous est donné de découvrir, le temps d’une visite guidée. Grâce à Nicaise Douka, responsable communication VITIB SA, notre guide du jour, nous découvrons, non sans édification et émerveillement, les édifices et infrastructures de pointe que compte cet espace. C’est tout d’abord le Data Center, qui fait face aux installations de l’entreprise Afric Power, qui nous accueille en premier. Ici, nous nous trouvons dans une salle d’une dimension d’environ 20m2, climatisation au top. Cinq « racqs » ou baies servant d’armoires de serveurs sont pré-positionnés, de même que des extincteurs d’incendies et des serveurs. « Cet espace est destiné à accueillir des équipements informatiques et à sécuriser les données », explique Ange Aney, responsable informatique du VITIB, dont la jeune allure impressionne. Au fil des explications de celui-ci, on s’aperçoit de la dimension hautement technologique de cet espace logeant trois fibres optiques.

Le cap est ensuite mis sur la visite de salles de 20 places, d’amphithéâtres de 140 places, de salles de formation hyper équipées en matériel informatique et qui offre des commodités pédagogiques. Les salles de conférences sont dotées de tableaux modernes multifonction, pouvant à la fois servir de vidéoprojecteur et d’enregistreur, entre autres applications. Le long des 30 hectares bâtis, ce sont déjà 17 entreprises de gros calibre qui ont fait leur installation. Il s’agit de Orange, Ortea, West Africa Distribution, Universal Telecom, Gsm.com, Wassi, Mobibane, Afric Power, MTN, Evotech, JP, Weblogy et l’Etat de Côte d’Ivoire. Sur ce gigantesque terrain en nette optimisation, des installations impressionnantes, des appartements de 170m2 pour accueillir des entreprises, des espaces-jeu, une piscine, des salles de formation…, donnent l’aspect d’une ville en pleine construction. « C’est un espace économique intégré et attractif au service des entreprises nationales et des multinationales avec pour objectif de réduire la fracture numérique en faisant entrer la Côte d’Ivoire et la sous-région dans l’économie du troisième millénaire », soutient le Dr Philippe Auguste Pango, Directeur Général du VITIB. C’est en effet l’avènement de ce nouveau Manager, recruté par appel à candidatures alors qu’il résidait à l’étranger, qui a impulsé une nouvelle dynamique au projet de la Zone Franche.

« Il s’agit de 7 kilomètres de route, un réseau d’eau, d’électricité, de fibre optique, une clôture de 4 kilomètres. Cela va nécessiter quatre mois de travaux »

Des prêts à hauteur de 28 milliards accordés par la BOAD et la BIDC ont été récemment investis pour la viabilisation de 280 hectares. De vastes chantiers sont donc en cours : une clôture de 4 kilomètres en construction, des travaux de voiries, de télécoms, un campus et bien d’autres réalisations sortiront de terre sous peu, indiquent des responsables du projet. « Depuis 2012, on assiste à un redémarrage effectif avec l’entrée de 18 entreprises aujourd’hui, dont le chiffre d’affaires varie entre 200 millions et 2 milliards de FCFA. Nous avons accueilli de gros calibres de la technologie comme Orange, Mtn…On s’internationalise avec l’arrivée des entreprises portugaises et autres. Sur le plan réglementaire, nous avons harmonisé les textes… », note par ailleurs le Dr Pango, qui ajoute que « c’est l’un des plus gros chantiers de la Côte d’Ivoire ». « Il s’agit de 7 kilomètres de route, un réseau d’eau, d’électricité, de fibre optique, une clôture de 4 kilomètres. Cela va nécessiter quatre mois de travaux. En face, une ville va sortir de terre avec une architecture spéciale. L’autoroute de Grand-Bassam arrive tout droit chez nous en plus du troisième pont. Tout ceci va accroitre la force d’attractivité. Certains de nos employés qui mettaient 02h15 pour venir ici à partir d’Abidjan mettent maintenant 01h15. De gros calibres sont en cours avec des quartiers généraux. Le futur nous semble radieux », ajoute-t-il, tout confiant.

A la lumière du descriptif du projet et de l’observation des chantiers grandeur-nature, on note clairement que la Zone Franche est un véritable hub numérique de la sous-région, une plate forme pour l’Afrique de l’Ouest. La société Orange, par exemple, pourra gérer toutes ses filiales de la sous-région à partir de cette technopole. En outre, la ZBTIC offre de nombreux avantages aux entreprises qui s’y installent, notamment les dispositions juridiques et incitatives telles que l’exonération de droits de douane à l’importation et à l’exportation, l’exemption d’impôts sur les revenus pendant les cinq (5) premières années, de même que l’application de 0% des taxes à valeur ajoutée sur les consommations d’électricité, d’eau et des produits pétroliers. On peut citer également la liberté de transfert de fonds sur les salaires et sur les revenus distribués, le Guichet Unique pour le traitement rapide des opérations administratives, le visa à long terme et permis de travail pour les étrangers et leurs familles, sans compter qu’il n’y a aucune limite sur les investissements étrangers et locaux. Employant en ce moment plus de 200 personnes, la Zone Franche, selon les confidences de son Directeur Général, va connaître une croissance exponentielle en terme d’emplois, car un opérateur qui s’y installe, génère à lui seul au moins 500 emplois. A noter du reste le volet VITIB-Incubation, qui permet de stimuler la créativité des jeunes Ivoiriens en matière de TIC. « Au croisement de la recherche, de l’innovation et de la création d’entreprises, l’incubateur de la Zone Franche a pour rôle de favoriser la création de PME/PMI locales à fort potentiel de croissance, capables de cohabiter et de coopérer avec des multinationales dans le cadre d’un partenariat ou de transfert de technologie, de faciliter l’émergence d’un nouveau type d’entrepreneurs et d’améliorer le nombre de créations d’emplois », conclut le Dr Philipe Auguste Pango. Autant dire que la Côte d’Ivoire s’approprie les TIC et se positionne comme le futur hub numérique de la sous-région, voire de l’Afrique