Tribune Les BRICS et le reste de l’Afrique: quels sont les enjeux?

Qui aurait pensé il y a quelques années, voir quelques mois ou même quelques semaines que les dirigeants des deux pays les plus peuplés et ayant une économie dynamique (Chine et Inde) auraient visité le petit pays, le Rwanda, et de surcroit durant la même semaine? Tenez-vous bien, cela s’est passé la semaine dernière. En effet, le Président de la Chine, Xi Jinping, s’est rendu officiellement au Rwanda le 22 juillet et le Premier Ministre de l’Inde, Narendra Modi, le 23 juillet 2018…

Par Ibrahima Cheikh Diong, PDG d’Africa Consulting and Trading (ACT) Groupe Afrique *

Les analystes et les experts ont trouvé toutes sortes de justifications sur « Pourquoi le Rwanda? » Beaucoup ont indiqué que c’est parce que le président Kagame est le président de la Commission africaine, par conséquent, ces visites tentent de positionner les deux pays en Afrique dans son ensemble. Néanmoins, J’ai une opinion différente. Aucun des précédents Présidents de la Commission africaine et des chefs d’Etat n’a eu à bénéficier de ce genre d’attention. Alors, félicitons le président Kagame et son beau pays. Voici ce que je pense: Le Rwanda est un exemple de leadership orienté vers l’action, de bonne gouvernance, de bon sens de l’orientation, de planification adéquate, de grande vision et d’ambition et de travailleurs qui aiment leur pays. En bref, le Rwanda est un pays sérieux et professionnellement dirigé qui sait ce qu’il veut et œuvre dans cette direction. Par conséquent, qui ne veut pas être associé à une telle réussite?

Permettez-moi de passer ensuite au-delà du Rwanda et de réfléchir sur le sujet du moment: Les alliances des BRICS, qui regroupent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Plus précisément, quels sont les enjeux pour le reste de l’Afrique en ce qui concerne les pays BRICS?

Les rassemblements récents des BRICS en Afrique du Sud, le 25 juillet 2018, ne sont pas passés inaperçus pour beaucoup d’entre nous qui sommes fascinés par la nature changeante de la dynamique du monde depuis que Donald Trump est devenu président des États-Unis. Le monde d’avant et celui d’aujourd’hui avec Trump à la tête des Etats-Unis affecte tout le monde qu’on le veuille ou pas. Les pays BRICS ne sont certainement pas une exception et l’Afrique non plus. La question est alors de savoir ce qu’il faut faire en ce qui concerne les liens entre les pays BRICS et le reste de l’Afrique:

Renforcer les alliances: Il y a un sentiment généralement partagé aujourd’hui que Trump aime se battre contre tout le monde et/ou s’oppose quand il s’agit de controverses à un rythme inégalé: guerres commerciales avec la Chine, le Canada, le Mexique et l’UE; des messages contradictoires aux pays de l’OTAN ou des négociations chaotiques avec la Corée du Nord; la guerre des mots avec les dirigeants iraniens; menaces militaires contre le Venezuela et la Russie contre ses propres services de renseignement en ce qui concerne l’ingérence de la Russie dans les élections américaines, pour n’en nommer que quelques-uns. Le monde a radicalement changé sous Trump au point de se questionner chaque jour sur ce qui va nous arriver. La plupart des pays travaillent plus que jamais aujourd’hui pour garder leurs anciens amis et/ou essayer de se faire de nouveaux amis. Faire partie d’une alliance solide et fiable est un must aujourd’hui plus que jamais. On devrait donc s’attendre à plus de solidarité entre les pays BRICS, et entre les pays BRICS et le reste de l’Afrique. Le monde tel que nous le connaissons ne l’est plus, du moins pour le reste de la présidence de Trump. Ne vous méprenez pas; Je n’ai rien contre les Etats-Unis car ce pays m’a donné une éducation supérieure et 20 ans d’expérience professionnelle que je chérirai pour toujours et cela fera toujours partie de moi. Cependant, vu qu’il est impossible d’ignorer les États-Unis, le monde doit avancer à travers une solidarité et des alliances plus fortes.

Consolidation des relations bilatérales: Comme en témoignent les récentes visites des dirigeants chinois et indiens au Sénégal et au Rwanda, au cours desquelles de nombreux accords concrets ont été conclus, il faut s’attendre à davantage d’efforts pour renforcer les liens bilatéraux entre les BRICS et le reste de l’Afrique. Il est primordial que les pays africains soient absolument clairs quant à leurs attentes vis-à-vis de ces relations bilatérales. Les BRICS et le reste de l’Afrique ont besoin les uns des autres et pourraient se soutenir mutuellement. Par exemple, les BRICS pourraient jouer un rôle dans l’accélération de l’industrialisation de l’Afrique. La Commission africaine devrait être au cœur de la facilitation du renforcement de ces liens étant donné son rôle de leadership continental et sa responsabilité

Plus de commerce et d’investissement et moins d’aide: L’Afrique s’organise mieux en matière de commerce et d’intégration grâce à l’adoption de l’Accord de libre-échange, qui devrait contribuer à stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains. Mais avouons-le, l’Afrique a besoin d’accéder aux immenses marchés des BRICS. Nous devons créer les conditions qui nous permettent d’exporter de manière compétitive vers les pays BRICS au-delà de nos matières premières qui soutiennent leurs économies. La plupart des pays BRICS ont une banque d’importation et d’exportation qui fournit des financements concessionnels aux pays africains tant que le travail est exécuté par des entreprises des pays prêteurs. Nous pourrions avoir besoin d’aller au-delà du financement concessionnel, qui est limité de toute façon, et d’explorer pleinement les investissements commerciaux et privés des pays BRICS pour combler nos énormes déficits de financement dans les infrastructures, l’énergie, le logement, l’agriculture, entre autres. L’Afrique a besoin de plus de commerce et d’investissement que d’aide.

Renforcer les liens avec le secteur privé: Ceci est essentiel pour la relation entre l’Afrique et les pays du BRICS. Pourtant, on en entend peu parler lors des rassemblements des pays BRICS. Bien sûr, il était assez encourageant de voir le président de la Chine et le Premier ministre de l’Inde accompagnés par leurs principaux acteurs du secteur privé lors de leurs visites au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud. On devrait s’attendre, avec le temps, à ce que l’angle du secteur privé fasse partie intégrante des rassemblements des BRICS. L’Afrique du Sud, en tant que seul pays africain des BRICS, a un rôle majeur à jouer dans la promotion de partenariats plus forts entre les acteurs du secteur privé des pays BRICS et ceux du reste de l’Afrique. Nous avons besoin de plus d’investissements privés et de partnership entre ces acteurs du secteur privé. Un forum d’investissement BRICS-Afrique, en marge des réunions gouvernementales, pourrait être un bon point de départ.

En fin de compte, nous vivons dans un monde qui ne cesse d’évoluer, et où il semble nécessaire d’avoir des règles de jeu équitables. Le chroniqueur du New York Times, Tom Friedman, l’a brillamment déclaré dans son best-seller “The World is Flat“, donc nous sommes tous connectés. Les pays africains doivent être mieux organisés pour tirer le meilleur parti de leurs relations avec les pays du BRICS. Cela nécessiterait, à mon humble avis, 10 principes simples et directs que le Rwanda et ses dirigeants semblaient avoir compris il y a des années:

Un leadership fort et orienté vers l’action: les choses sont faites! Une vision claire et une grande ambition: nous savons où nous allons La gouvernance est importante: la transparence et les meilleures pratiques sont un mode de vie Les plans concis et ciblés sont importants: tous les projets doivent être conformes au plan national de développement du pays Mieux négociez: un pays a besoin de protéger et de préserver ses intérêts en renforçant ses capacités de négociation Mettre l’accent sur le développement humain: Il est primordial d’atteindre le développement durable Le contrôle du narratif: un pays doit gérer et contrôler sa marque Habiliter les jeunes et les femmes: Personne ne devrait être laissé en rade, en particulier les jeunes et les femmes car ce sont des atouts précieux de tout pays Mettre l’accent sur le développement du secteur privé: l’emploi et la croissance sont créés par le secteur privé tandis que l’État est un facilitateur Une plus grande participation et l’état de droit: Laissez les gens s’approprier leur développement et faire partie des solutions, et faire de sorte que tout le monde soit égal devant la loi.

En résumé, les meilleures pratiques simples non prescriptives ci-dessus pourraient permettre aux pays africains de rééquilibrer leurs relations bilatérales avec les pays du BRICS afin de les rendre vraiment bénéfiques pour tous.

