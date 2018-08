Tribune « L’ Education , la clé de l’avenir de l’Afrique »

Le Club O2A , présidé par Alain DUPOUY , le Bordelais , a tenu à PARIS le 18 Juin un nouveau FORUM , comme toujours sur un thème d’actualité , cette fois , l’éducation en Afrique.

Par Alain Dupouy

Donnant suite logiquement au Sommet d’Abidjan sur la jeunesse en fin 2017 , et au Forum Education de DAKAR , en Février 2018 , le Club O2A s’est penché sur les suites du Forum de Dakar , pour un suivi des actions et engagements entrepris par les PAYS Africains et l’ensemble de la Communauté Internationale.

Les enquêtes menées par les nombreux Membres du Club , les contributions de réflexions et analyses de certains de ces Membres éminents, ont permis de faire un point sur les intentions et les projets des pays , à commencer par la France , les Pays Européens , les institutions ( UE, UA) et d’avancer sur des constats et des recommandations à communiquer aux décideurs concernés.

Après avoir constaté la fragilité et même les nombreuses carences dans les systèmes éducatifs en Afrique , la difficile prise de conscience des Etats mais aussi des familles à se mobiliser en faveur de l’Education , pourtant clé de départ du progrés social et économique en Afrique , il s’avérait nécessaire d’appuyer sur les recommandations essentielles suivantes , afin de diriger , à bon escient , les énergies et les financements envisagés :

Avant tout , la recherche d’évaluation et d’estimation des besoinsLa nécessaire volonté des Etats Africains de budgéter mieux les actions en faveur de l’Education ( et y compris dans les structures ) . Objectif minimum 20% du budget National en faveur de l’Education.

Le constat de la qualité insuffisante des enseignements et de celle de la formation des enseignants

L’adaptation des enseignements aux besoins des secteurs d’emploi

La prise en compte des priorités : secteur pré primaire et primaire , l’enseignement vers les filles , la formation technique et professionnelle , les zones d’urgences .

La modernisation et l’adaptation des Universités pour des débouchés de « métiers ».

Une approche fiable des méthodes transfert des financements et par quels moyens : les Etats , les bailleurs, les projets , les Institutions ?

Enfin , la vigilance dans les contrôles du travail effectué .

Le Club O2A est convenu que cette approche méthodique doit faire l’objet d’un consensus International afin de démontrer , à coup sûr , qu’une telle bonne intention de Partenariat Mondial pour l’Education sera suivie de résultats positifs et concrets qui contribuent au progrés social de l’Afrique et à son Développement .

*Alain Dupouy

Président du Club « Objectif Afrique Avenir O2A »

Ancien Maire Adjoint de Bordeaux, Chargé de Coopération Afrique

Chef d’Entreprise Exportation Afrique/ DOM-TOM