Reportage Kenya Ferme Sirwo, le défi d’une agriculture durable

Si l’agriculture et l’industrie agroalimentaire représentent 24 % du PIB du Kenya et occupent plus de 70% de la population active en zone rurale, elle doit faire face aux dérèglements climatiques ; au défi de la modernisation et de l’industrialisation ; à l’adoption des meilleures pratiques… Dans la ferme Sirwo, qui produit et exporte du thé et du café, un modèle agriculture durable a été mis en place. Reportage.23