E-Santé La Fondation Pierre Fabre organise la Conférence 2018 de L’Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud à Cotonou

La Fondation Pierre Fabre organise la Conférence 2018 de l’Observatoire de la e-Santé dans les pays du Sud le 2 juillet, à Cotonou. Consacrée au développement des nouvelles technologies, elle a vocation à sensibiliser sur les innovations qui permettent de faciliter l’accès aux soins et aux médicaments de qualité en faveur des populations les plus démunies.

Les initiatives les plus pertinentes

Des analyses d’experts internationaux croiseront les témoignages des porteurs d’initiatives les plus pertinentes qui présenteront leurs solutions. Une occasion unique de rencontrer les leaders de demain qui transforment déjà l’accès aux soins en Afrique et en Asie. Comme l’année dernière, les prix de l’Observatoire seront remis aux réalisations les plus prometteuses.

Identifier, documenter, promouvoir

Créé à l’initiative de la Fondation Pierre Fabre, l’Observatoire a pour missions d’identifier, de documenter, de promouvoir, et d’aider à développer les initiatives e-santé qui améliorent l’accès aux soins et aux médicaments de qualité pour les populations les plus défavorisées dans les pays à ressources limitées. Il se positionne comme une plate-forme de référence et de mise en réseau des acteurs qui, grâce à l’innovation, apportent des réponses aux défis de l’accès à la santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.

Pour en savoir plus : https://www.odess.io/accueil.html

