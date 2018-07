Parcours Sekou Ouedraogo L’aéronautique au service des populations

L’African Aeronautics & Space Organisation (Aaso) milite pour le développement de l’aéronautique et des sciences spatiales au service du développement durable du continent africain.

Et si l’avenir de l’Afrique se jouait dans l’espace ? C’est le pari de Sékou Ouedraogo. Burkinabé, ingénieur diplômé de l’école d’ingénieurs polytechniques de Nantes, d’un master de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris(ENSMP) et d’un troisième cycle en relations internationales approfondies du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques Paris (CEDS), a travaillé au sein EADS –LV aux Mureaux d’Ingénieur chargé de régulation du troisième étage du lanceur Ariane 5 ESCA, il intègre le groupe SAFRAN. Dans ce groupe, il a contribué au développement de nombreux projets en propulsion aéronautique. Il est actuellement chef de projet aéronautique chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES pour lequel il travaille depuis 15 ans. En juillet 2017, il crée l’African Aeronautics & Space Organisation (Aaso) . Une association qui milite pour le développement de l’aéronautique et des sciences spatiales au service du développement durable du continent africain.

” Devant l’intérêt grandissant que suscite ce continent sur le plan international, il est désormais grand temps de mesurer le potentiel africain à l’aune des technologies aéronautiques et spatiales du XXIème siècle.”

“L’Afrique est le continent vierge où tout est encore possible ! assure-t-il. Malgré des conditions climatiques difficiles et des conflits répétés, l’Afrique reste le berceau de notre planète. Son développement doit être durable afin de nous préserver tous : le bassin du Congo demeure à ce jour le deuxième poumon de notre planète ! Devant l’intérêt grandissant que suscite ce continent sur le plan international, il est désormais grand temps de mesurer le potentiel africain à l’aune des technologies aéronautiques et spatiales du XXIème siècle.”

A ce titre, il organisait le 28 juin dernier, dans les batiments de l’ambassade du Burkina Faso à Paris, un petit déjeuner de réflexion sur le thème : « Le financement des applications aéronautiques et spatiales en Afrique ». A cette occasion, était présent le Dr Lassina Zerbo secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaire (OTICE) entre autres. Autour duquel, des représentants de sociétés privés et institutions destinés à apporter leur soutien, technique et financier, au projet. Parmi lesquelles, la start up Kreg Aerospace, le cabinet de finance Soati Finance; EIC Corporation; l’Agence Française de Développement (AFD); la filiale de Nexeya au Maroc.

“Inciter les décideurs africains à utiliser l’aéronautique et les sciences spatiales pour le bien-être des populations “

“Améliorer l’accès à la mobilité des citoyens africains, accompagner les systèmes éducatifs en termes de formation d’ingénieurs et cadres techniques, inciter les décideurs africains à utiliser l’aéronautique et les sciences spatiales pour le bien-être des populations : voici quelques défis que nous souhaitons relever” poursuit Sekou Ouedraogo.

Lauréat du prix du livre spatial du festival aérospatial « Des Etoiles et de Ailes » édition 6 – 2015 pour son ouvrage intitulé « L’Agence Spatiale Africaine, vecteur de développement », Sékou Ouedraogo intervient en France comme en Afrique pour convaincre de son projet.

Pour en savoir plus : aero-aaso.com