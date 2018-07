JECA 2018 : les Opportunités et le Partenariat avec l’Afrique

L’Institut Mandela tiendra ses Journées Economiques et Consulaires Africaines (JECA) annuelles, les 6 au 7 juillet 2018, à Paris Story. Le thème de cette édition 2018 : les Opportunités et le Partenariat avec l’Afrique.

Think tank de réflexion de haut niveau, l’Institut Mandela est ouvert aux décideurs, aux acteurs privés, à la société civile et aux experts. Il se consacre aux missions stratégiques de promotion de l’émergence de l’Afrique et des valeurs de « Société ouverte » et de Paix grâce à une « diplomatie intellectuelle ». Il mène des actions d’expertise et de lobbying pour l’émergence de l’Afrique. Ses propositions sont adressées aux pouvoirs publics, à la communauté internationale, aux acteurs privés et à la société civile pour prendre des décisions visionnaires.

Parmi ses actions, les Journées Economiques et Consulaires Africaines (JECA). Le programme de l’édition 2018 :

Le 06 Juillet 2018 / July 6th, 2018: Paris Story (11 Rue Scribe, 75009 Paris)

9h30 : Accueil et discours d’ouverture / Welcome and Opening Remarks

10h Panel 1 : Emergence de l’Afrique : climat des affaires et politiques de promotion des investissements

14h Panel 2 : Partenariat, Croissance inclusive et infrastructures en Afrique.

16h Panel 3 : Management stratégique des Nations

Le 7 Juillet 2018 / July 7st, 2018 : Hôtel Marriott des Champs Elysées Paris (70 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris)

14h00 : Rencontre d’Affaires B To B (Réseautage) sur invitation personnelle

Accès gratuit sur inscription par mail institut.mandela@gmail.com.