Entreprenariat Cotonou, capitale de l’innovation

L’Africa Start-up tour, le rendez-vous panafricain de l’entrepreneuriat et de l’innovation

A tenu sa 3ème édition dans la capitale économique béninoise du 5 au 8 juillet 2018, présentée comme un hub d’innovation dans la sous région ouest africaine.

Par Lilya Menouter

Après un succès franc à Dakar en 2016 puis à Abidjan en 2017, le programme Africa Start-up Tour, porté par Initiative For Africa, a fait escale à Cotonou, du 5 au 8 juillet 2018. La capitale béninoise a été choisie pour son positionnement de hub d’innovation dans la sous région ouest africaine.

« Le Bénin, l’un des premiers pays du continent à voter un code du numérique, bénéficie d’un environnement propice à l’innovation et plus largement, à l’entrepreneuriat, grâce à des efforts notables en faveurs des PME, TPE et Start-ups » soulignent les organisateurs.

L’Africa Start-up Tour a ainsi mobilisé, pendant 4 jours, pas moins de 200 entrepreneurs et porteurs de projets africains, une dizaine d’incubateurs et plus de 30 mentors et intervenants du continent et de sa diaspora, pour cette édition consacrée au thème de la « disruption ». « Inclusion numérique, intelligence artificielle, enjeux de l’identité financière et numérique, nouveaux modèles d’éducation, e-agriculture, datalisation : l’ensemble de ces enjeux de “disruption” ont été discutés durant cette première journée, dans un format décalé, entre stand-ups et conversations, indique Eveline Rodrigues, Responsable du Hub Afrique d’Initiative For Africa. Le choix de ce thème, explique est motivé par l’ambition sans cesse grandissante des entrepreneurs africains d’inscrire leurs projets dans une dynamique de rupture, qu’elle soit technologique ou de modèle. Cette tendance de disruption mérite à la fois d’interroger ses parties prenantes mais également, de la structurer dans une volonté d’impact et de pérennité. »

En marge des conférences, des formations animées par des mentors d’excellence parmi lesquels : Issam Chleuh, Fondateur d’Impact Hub Dakar, Bamako et de la plateforme SUGUBA ; Herman Christian Kouassi, CEO d’Incub’Ivoir ; Gilles Kounou, CEO de OPEN SI ; Franck Berthod, CEO de l’incubateur ADN Factory ; Vanessa Mabaramah, CEO de Ztallion ; Robert Aouad, Directeur Général d’Isocel ; Aphrodice Mutangana, CEO de K-Labs au Rwanda ; Gounou Moutawakilou, CEO de Small Sold ; Medea Degbe, Directeur Général de Bénin Telecoms ; Mohamed Touré, Manager Stratégie Digital E & Y Côte d’IVoire ; Youssoufa Diop, Advisor chez Dalberg ; Coffi Eric Metinhoue, CEO de Kova.

Mobiliser les énergies pour activer le potentiel du continent africain

L’Africa Start-up Tour, ce veut avant tout « une rencontre entre porteurs de projets, d’une part, et incubateurs et espaces d’accompagnement, d’autre part, afin de favoriser la prise en charge et l’appui par ces structures, encore largement méconnues ». Initiative For Africa soutient de manière active l’entrepreneuriat et le leadership au sein de la jeunesse africaine à travers différents programmes de préincubation et de formation. Présents en France, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin, notre credo reste le même : mobiliser les énergies pour activer le potentiel du continent africain.

Pour en savoir plus : https://www.africastartuptour.com/