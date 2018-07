Coopératives, Prochaine étape, la certification

Le succès des coopératives dans le développement durable, la création de richesse et la réduction de la pauvreté donne beaucoup d’espoir pour un avenir équitable. Au même titre que nous encourageons les coopératives, il est important de connaître et de comprendre comment elles fonctionnent.

Par Amy Zhang*

Les coopératives sont largement basées sur la Rochdale Society en 1844, au Royaume-Uni. À une époque où les conditions de travail étaient terribles avec de bas salaires, ce groupe de pauvres tisserands anglais a lutté pour acheter des produits de base, comme la farine. Sans un riche donateur capitaliste, les membres ont mis tous leur argent en commun pour acheter collectivement les produits de première nécessité. Leur contribution leur a valu d’avoir leur mot à dire dans la gestion de l’association et une répartition équitable des bénéfices nets.

En tant que première coopérative avec un grand succès, ils en ont inspiré d’autres. De plus, les coopératives ont été un modèle pour que les communautés se rassemblent et s’entraident en vue de sortir de la pauvreté grâce à des pratiques démocratiques. Selon l’Alliance coopérative internationale (ICA) aujourd’hui, elles doivent suivre sept règles :

Adhésion volontaire et ouverte : toute personne pouvant en bénéficier et contribuer peut s’y joindre.

Contrôle démocratique des membres : les membres participent à la politique et à la prise de décision.

Participation économique des membres : les membres contribuent et gèrent le capital, la propriété commune de la coopérative.

Autonomie et indépendance : les membres contrôlent la coopérative dans le cadre d’accords avec d’autres organisations, gouvernements ou donateurs externes.

Éducation, formation et information : les coopératives donnent aux membres des compétences de vie et de travail.

Coopération entre coopératives : les coopératives doivent s’autonomiser.

Préoccupation pour la communauté : les membres développent durablement leurs communautés.

Les coopératives se sont montrées prometteuses pour développer leurs économies locales. Ils produisent les approvisionnements et récoltent les récompenses, prenant des décisions qui bénéficient globalement à tous. Ils agissent comme un moteur économique dans la construction de la démocratie et de la société civile, aidant les communautés à articuler leurs besoins. Ils permettent aux gens de rivaliser collectivement sur les marchés et d’élever individuellement leur rôle dans l’économie et la société.

Au Maroc, le modèle le plus familier aux Occidentaux sont les coopératives de femmes. Les femmes rurales ont exprimé le désir de travailler, de gagner de l’argent et de prendre des décisions. En exportant des produits artisanaux et des produits équitables, elles reçoivent des revenus là où elles étaient auparavant marginalisées, non qualifiées et reléguées dans des rôles ménagers. Par exemple, dans la vallée de l’Ourika, la coopérative Aboghlou fabrique du couscous et d’autres produits séchés. Ces 32 femmes ont obtenu le capital nécessaire pour cultiver des plants d’amandes pour les familles et les écoles. En 2017, ils ont également récolté et traité 60 kg de fleurs de calendula, en vendant à des sociétés comme L’Oréal.

Les entreprises internationales sont fières de soutenir ces coopératives et d’affirmer leur consumérisme éthique. Cela a été une véritable aubaine pour l’économie. De plus, des coopératives marocaines comme la coopérative des femmes Izourane Ouargane produisent et vendent de l’huile d’argan. En gérant une entreprise et en négociant avec des sociétés de cosmétiques occidentales, les femmes gagnent et partagent à la fois le profit et le respect. Elles apprennent par l’expérience, devenant plus confiantes sur la façon de gérer une entreprise.

Cependant, les coopératives sont menacées par les imposteurs et l’incertitude. Les étrangers qui viennent au Maroc veulent soutenir les coopératives de femmes et acheter leurs produits, mais ils s’inquiètent des entreprises hypocrites qui abusent de l’étiquette pour les tromper. Leur préoccupation réside dans les pièges touristiques où les femmes n’ont qu’un rôle figuratif, comme trier publiquement les produits d’argan, mais n’ont pas leur juste part de contrôle ou de profit. Ils savent que des intermédiaires indignes de confiance exploitent leur sympathie pour le développement et l’autonomisation des femmes.

Il existe une large asymétrie de l’information de marché au Maroc, en particulier pour les touristes. Les vendeurs ont toujours l’avantage de connaître la valeur réelle de leurs produits, et dans les souks, les produits sont rarement étiquetés, évalués ou autrement étiquetés de manière incohérente. Les sections locales auraient plus d’expertise dans la recherche de matériaux de qualité à partir d’arnaques, mais les étrangers sont plus méfiants. Les touristes recherchent toujours l’authenticité dans leurs nouvelles expériences, et veulent une preuve de légitimité.

En conséquence, il faut une vérification internationale pour les coopératives. Tout comme les produits doivent satisfaire à une norme pour être certifiés biologiquement, les entreprises qui prétendent être des coopératives doivent respecter une norme d’utilisation du label. L’ICA a lancé la Marque Coopérative en 2013, pour souligner la viabilité de la structure coopérative en tant que professionnel. Une expansion de cela pourrait marquer les coopératives d’éthique et de développement. L’Office marocain du développement de la coopération dispose d’un formulaire permettant aux coopératives de s’enregistrer, mais cette information n’est pas facilement ou ostensiblement disponible sur les produits. Les coopératives qui prétendent aider les femmes devraient être examinées et être reconnues sur le plan mondial.

Les coopératives ont tellement de potentiel pour sortir de façon durable les populations de la pauvreté. Elles peuvent faire passer les populations de l’agriculture de subsistance au commerce international, rassembler les communautés pour capitaliser leurs sur parts des ressources et améliorer leurs niveaux de vie. Cependant, elles ont besoin d’aide. Les coopératives ont besoin d’assistance dans la facilitation du dialogue et la certification sur une norme internationale. Les coopératives sont fondées sur la confiance entre leurs membres et le monde extérieur. Pendant que nous les célébrons ainsi que toutes les bonnes choses qu’elles ont faites cette semaine, soutenons-les également.

*Amy Zhang est stagiaire à la Fondation du Haut Atlas à Marrakech et étudiante à l’Université de Virginie, elle réalise une étude sur l’économie du Moyen-Orient.