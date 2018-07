Agriculture L’Afrique, miroir grandissant des défis mondiaux

Le 5 juillet se tiendra à Paris le Forum #agriculture3D – Diplomatie, Défense, Développement – co-organisé par le Ministère de l’Europe des Affaires étrangères et DEMETER. Au centre des débats, la question de la faim dans le monde, qui a récemment regagné du terrain et touche près de 815 millions de personnes selon la FAO.

Par DBM

« Le défi auquel seront confrontées les agricultures mondiales dans les décennies à venir : d’une part produire plus – pour 10 milliards de bouches à nourrir à l’horizon 2050 ; d’autre part, produire mieux »

récemment regagné du terrain et touche près de 815 millions de personnes (FAO). Cet indicateur présage du défi auquel seront confrontées les agricultures mondiales dans les décennies à venir, défi double à bien des titres : d’une part produire plus – pour 10 milliards de bouches à nourrir à l’horizon 2050 ; d’autre part, produire mieux – pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs vis-à-vis de l’agriculture et préserver nos ressources naturelles. Produire plus et mieux : la tâche est immense pour l’agriculture de demain. »

Une question loin de se limiter aux acteurs du secteur agriculteur selon les organisateurs. « L’agriculture est un sujet géostratégique, par lequel le local rencontre nombre de grands défis mondiaux : adaptation au changement climatique et préservation des ressources naturelles, avenir du libre-échange et du cadre commercial, prévention des conflits et des migrations de détresse, formation et emploi des jeunes, inégalités hommes-femmes, place de l’Europe dans la mondialisation… »

Une action extérieure en « 3D », autour du triptyque « défense, diplomatie et développement »

Cette conférence, invite précisément à une action extérieure en « 3D », autour du triptyque « défense, diplomatie et développement », en vue d’agir en profondeur sur les causes des crises et conjuguer sécurité à court terme et stabilité à long terme. « Il semble plus que jamais nécessaire de penser l’enjeu agricole à travers une approche interdisciplinaire et résolument internationale. » Croiser les regards pour sortir les questions agricoles du cercle des experts, mettre en lumière leur rôle dans les grands équilibres mondiaux pour le développement et la paix, et débattre de contributions françaises autour d’intervenants d’horizons différents.

Parmi les intervenants, Jean-François Isambert, président du Club Demeter ; Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ; Marion Guillou, présidente d’Agreenium Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo ;- Claudia Roessler, directrice agriculture, Microsoft ; ainsi que José Graziano da Silva, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), lequel interviendra sur le thème « L’agriculture et l’alimentation pour la paix dans le monde ».

L’Afrique, miroir grandissant des défis agricoles et alimentaires mondiaux

L’Afrique, continent qui abrite les dernières terres arables disponibles alors qu’il est le premier impacté par les dérèglements climatiques, sera au cœur de ces échanges. A travers notamment l’intervention de Mamadou Goïta, directeur de l’Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique (IRPAD), sur le thème : « L’Afrique,miroir grandissant des défis agricoles et alimentaires mondiaux ».

Participation sur inscription. https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-public-lagriculture-en-3d-defense-diplomatie-developpement-45591547546