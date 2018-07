Africa Singapore Business Forum 2018 Promouvoir les échanges d’affaires entre l’Afrique et l’Asie

Principale plate-forme pour la promotion des échanges commerciaux, l’Africa Singapore Business Forum 2018 se tiendra les 28 et 29 aout prochains à Singapour.

Par Lilya Menouter

Organisé par Enterprise Singapore, le forum réunira plus de 2 000 dirigeants d’entreprises et de gouvernements de 30 pays pour développer des opportunités et des partenariats entre ces deux régions dynamiques. L’ASBF 2018 abordera des problèmes critiques et identifiera des opportunités dans des secteurs clés, notamment l’immobilier, le pétrole et le gaz, l’économie numérique et la fabrication. Le forum abordera également la question importante du financement lors de la conduite des affaires en Afrique.

Plus de 60 entreprises de Singapour opèrent en Afrique dans plus de 50 pays, soit un investissement de 19 milliards de dollars US sur le continent

Actuellement, plus de 60 entreprises de Singapour opèrent en Afrique dans plus de 50 pays, soit un investissement de 19 milliards de dollars US sur le continent. Et pour renforcer sa présence sur le continent, l’agence gouvernementale de Singapour Enterprise Singapore (ESG), chargée de promouvoir les investissements et le commerce à l’étranger a annoncé le 13 juin l’ouverture d’un bureau international à Nairobi. Il s’agit du troisième bureau d’Enterprise Singapore en Afrique et il jouera le rôle de centre régional pour l’Afrique de l’Est. Ce bureau régional s’ajoute à ceux de Johannesburg en Afrique du Sud et d’Accra en Ghana. Le bureau international Enterprise Singapore à Nairobi facilitera les investissements des entreprises de Singapour au Kenya et en Afrique de l’Est ainsi que les partenariats entre les entreprises de Singapour et d’Afrique.

Y participer : https://gems.gevme.com/africa-singapore-business-forum-asbf-2018

