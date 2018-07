Aeria 8 nouveaux projets signés dans 5 pays africains

Aera Group SAS a réalisé un chiffre d’affaires record pour le 1er semestre 2018 (+54% de croissance des revenus), à mi-année de son 3ème exercice fiscal. La société prévoit d’atteindre un CA total de 1.3 M€ en fin d’année. Elle renforce également sa présence en Afrique avec 8 nouveaux projets signés au cours des six derniers mois.

Ex-Ecosur Afrique, Aera, une société de conseil et de négoce qui génère et valorise des crédits carbone issus de projets africains, s’affiche comme le leader de la finance carbone en Afrique. Active depuis plus de 10 ans sur les marchés du carbone, le groupe, qui opère dans 18 pays africains, détient le record de projets africains enregistrés auprès de l’ONU (MDP).

Plus de 5 M€ de contrats sur les 4 prochaines années18

Durant le 1er semestre, Aera Group a également signé pour plus de 5 M€ de contrats s’étalant sur les 4 prochaines années et répartis entre activités amont et aval (assistance à la certification carbone et négoce de crédits carbone).

Aera Group a été choisi pour accompagner la certification carbone de 8 projets dans 5 pays africains au cours du 1er semestre. Il s’agit du record commercial d’Aera Group sur une période de 6 mois. Affichant un record de ventes au 1er trimestre 2018 avec 271,647 tonnes de réductions d’émissions CO2 commercialisées.

Pour Fabrice Le Saché, Président d’Aera Group “Un prix du carbone est crucial pour soutenir la transition vers une économie bas carbone sur le continent.”

Pour en savoir plus : https://aera-group.fr/fr/

