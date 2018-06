Interview “La Diaspora a joué un rôle essentiel dans les évolutions qu’a connues la Tunisie depuis 2011”

Mounir Beltaifa, Président de la section française de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) témoigne, à travers le rôle joué par la diaspora tunisienne sur les plans politiques, économiques, sociaux, de l’impact des Africains de l’extérieur sur l’avenir de leur pays d’origine.

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed

Avant de parler de la diaspora tunisienne, présentez-nous Conect ?

CONECT ou la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie est un jeune syndicat patronal créé en Tunisie après la fuite de Benali l’ex-Président de la République Tunisienne en 2011 sur un objectif d’améliorer la citoyenneté patronale et d’accélérer le développement économique de la Tunisie et notamment ses échanges avec la France, d’où création depuis 2013 de CONECT France qui fédère les entrepreneurs de la diaspora pour faciliter leur intégration économique en Tunisie et offrir aux entrepreneurs de Tunisie des opportunités de développement à l’export en coopération avec la diaspora. CONECT France est la première présence de CONECT à l’International vue que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie. L’innovation majeure dans cette initiative réside dans la citoyenneté du patronat qui suppose pour une entreprise citoyenne : 1 – un développement économique porté par une stratégie à moyen terme (et non « lowest-cost & highest-dividend »), 2 – l’entreprise citoyenne se doit d’être un acteur du progrès social, 3 – l’entreprise citoyenne doit agir pour la préservation de l’environnement, 4 – l’entreprise citoyenne doit vivre et promouvoir la bonne gouvernance (à minima payer ses impôts et s’opposer à la corruption et lutter contre…)

Que “pèse” la diaspora tunisienne ?

La diaspora Tunisienne pèse autour d’1,4 million de tunisiens dont plus de la moitié sont établis en France.

La Tunisie a vécu de grands évènements ces dernières années. Quel rôle a joué la diaspora ?

La diaspora a joué un rôle essentiel dans les évolutions qu’a connues la Tunisie depuis 2011 malgré de nombreuses difficultés, à commencer par le champ politique puisque tous les partis politiques ont connu un engagement de la diaspora et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 ont fait en partie appel à des politiciens ou technocrates issus de la diaspora. Sur le plan économique de nombreux tunisiens de la diaspora ont engagé un projet entrepreneurial de développement parfois en Tunisie et souvent entre la France et la Tunisie. Sur le plan social, de nombreux tunisiens de la diaspora se sont engagés dans la société civile pour soutenir ou porter un projet d’accompagnement d’initiatives sociales…

Comment impliquer davantage la diaspora ?

La diaspora s’est naturellement et fortement impliquée dans la vie de la Tunisie autant en politique, en économie qu’en social et environnemental dans la période 2011 à 2015 et a connu un désengagement sensible depuis, suite aux diverses tergiversations politiques reléguant au second plan les réformes économiques et sociales si urgentes pour le pays. Il est à noter que de nombreux membres de la diaspora ayant trouvé leurs intérêts individuels et/ou partisans et s’étant accommodés de l’état d’esprit local se sont installés durablement en Tunisie à l’inverse des compétences tunisiennes locales qui continuent à quitter le pays de façon relativement massive. Impliquer davantage la diaspora passe d’abord par une amélioration du climat politique, économique et social en Tunisie, ensuite par une identification des talents de la diaspora pour faire appel à eux le moment venu en fonction des besoins et des opportunités et c’est justement l’un des rôles que joue CONECT France.

C’est le rôle que joue Conect, un trait d’union entre la Tunisie et sa diaspora ?

CONECT France est absolument un trait d’union économique entre la Tunisie et sa diaspora en France mais avec l’appui de CONECT International, CONECT devient un acteur majeur du soutien à l’axe AME – Afrique Méditerranée Europe – vu que de nombreux entrepreneurs tunisiens se sont lancés dans une coopération avec d’autres pays africains et deviennent de ce fait de bons partenaires potentiels pour des entrepreneurs issus de la diaspora tunisienne en France ainsi que pour des entrepreneurs français en quête de développements en Afrique. En effet, si les Tunisiens de la diaspora en France sont professionnellement et culturellement marqués par le modèle européen, les Tunisiens de Tunisie restent plus proches des modèles africains dans leurs pratiques des affaires malgré une mondialisation envahissante et une coopération des deux augmente considérablement la compétitivité et les chances de succès des projets en Afrique.

