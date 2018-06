Institut du Monde Arabe L’avenir des échanges franco-égyptiens

Grands enjeux macroéconomiques, « mégaprojets » égyptiens, défis du développement urbain, essor des énergies renouvelables… Une conférence consacrée aux relations franco-égyptiennes s’est tenue le 26 juin à l’Institut du Monde Arabe (IMA), à Paris.

Organisée en partenariat avec les Ambassades française et égyptienne, ainsi que le Conseil franco-égyptien des affaires, une édition “spéciale” des Rencontres économiques de l’Institut du Monde Arabe à Paris, s’est tenue le 26 juin prochain, à Paris. Un rendez-vous annoncé comme “incontournable sur le plan économique et diplomatique.”

Inscrit dans le cadre de la grande saison égyptienne organisée par l’IMA autour de l’exposition L’épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle, la conférence réunira des personnalités des deux pays lesquels évoqueront les opportunités de renforcer les relations franco-égyptiennes. Ainsi, autour de Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe, sont annoncés Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre français de l’Economie et des Finances; Tarek Kabil, Ministre égyptien de l’Industrie et du Commerce; Pierre Finas, Directeur général, Crédit Agricole Egypte; Hala Helmy El Said, Ministre égyptienne de la Planification, du Suivi et de la Réforme de l’Administration; Sahar Nasr, Ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération internationale; Amiral Moham Mamish, Président de l’Autorité du canal de Suez ou encore Pierre-Yves Pouliquen, Président-directeur général Afrique Moyen-Orient et Inde, Suez.

Fondation de droit privé, l’Institut du monde arabe a été conçu pour faire connaître et rayonner la culture arabe. Il est devenu aujourd’hui un véritable « pont culturel » entre la France et le monde arabe.

En 2014, l’IMA a lancé les Rencontres économiques du monde arabe pour renforcer son positionnement de think tank et de plateforme business auprès des acteurs économiques français et arabes.

Pour en savoir plus : https://www.imarabe.org/fr/activites/rencontres-debats/rencontres-economiques-du-monde-arabe