Business Beyond Borders « Tisser des partenariats solides et d’échanger des idées »

Le Kenya-France Business Club (KFBC), une plateforme mise en place en 2010 pour promouvoir la destination Kenya auprès de la diaspora mais également des investisseurs français, a organisé le 8 juin dernier à Paris la seconde édition de son programme phare le Business Beyond Borders.

Avec plus d’une centaine de participants, la seconde édition du Business Beyond Borders, qui se tenait le 8 juin dernier de 9h00 à 17h30, à la Chambre de Commerce de Paris, a tenu ses engagements. Porté par le Kenya-France Business Club (KFBC), une plateforme mise en place en 2010 pour promouvoir la destination Kenya auprès de la diaspora mais également des investisseurs français, aura été l’occasion de rencontres d’affaires entre Français et Kenyans.

« Le principal indicateur de ce forum est le nombre de projets et de transactions initiés et conclus par la suite. »

« Cet événement est une plateforme pour les entreprises du secteur privé, les organismes gouvernementaux ainsi que les investisseurs désireux d’établir des alliances stratégiques, de tisser des partenariats solides et d’échanger des idées, rappelle Véronica Kariuki, fondatrice de KFBC. Nous avons eu de bonnes critiques de nos participants. Assisté par une section de la communauté des affaires du Kenya, représentée par 4 gouvernements de comté, nous avons eu plus de 100 participants qui ont particulièrement apprécié les idées de nos panélistes sur différents thèmes. »

Parmi lesquels la Fintech et l’innovation, lindustrie, l’agrobusiness ou encore le tourisme. “En 2016, la première édition, portait sur les secteurs du tourisme, l’énergie et de l’environnement. Cette année, nous avons conçu un programme qui mêle des conférences de leaders et d’entrepreneurs, des rencontres B2B pro-business, ainsi que des interventions d’acteurs influents autour de thème Partenaire en développement dans les domaines clés de la Fintech et de l’innovation ainsi que l’industrie et agrobusiness. ». Une visite sur le site de la société SUEZ environnement, un des sociétés leaders sur le traitement de déchets était également prévu. « Le principal indicateur de ce forum, conclu Véronica, est le nombre de projets et de transactions initiés et conclus par la suite. »

KFBC est une association à but non lucratif. Initiée par les Kenyans résidant en France, KFBC est investi dans plusieurs domaines d’activités liés au développement économique, social et culturel en France.