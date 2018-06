Africa Convergence

La troisième édition d’Africa Convergence organisée par La Tribune Afrique, s’est tenue à Dakar les 21 et 22 juin derniers. Un événement qui avait pour thème : « Les défis de l’exécution stratégique » et qui “a tenu toutes ses promesses” selon les organisateurs s’appuyant sur la présence de leaders internationaux et continentaux.

Par Dounia Ben Mohamed

Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, Patrice Fonlladosa, Direction des activités Afrique et Moyen-Orient de Veolia, François Pitti, Directeur de la prospective et du marketing stratégique, Hassan El Houry PDG de NAS, … Autant de personnalités illustres qui ont fait le succès de la troisième édition d’Africa Convergence. Organisée par le site d’information en ligne, La Tribune Afrique, la rencontre qui se tenait les 21 et 22 juin 2018 à Dakar avait pour thème : « Les défis de l’exécution stratégique » . Elle aurait ainsi tenu “toutes ses promesses avec la présence effective de Capitaines d’industrie, décideurs et penseurs du continent et d’ailleurs” selon les organisateurs. ” Plus encore, l’ouverture et la clôture de la conférence ont été portées par les allocutions respectives remarquées de S. E. M. Alioune Sarr, Ministre du Commerce, du Secteur Informel de la Consommation et des PME et S. E. M. Mohcine Jazouli, Ministre délégué chargé de la coopération africaine ” souligne les organisateurs dans un communiqué.

” Il y a la place en Afrique pour des événements originaux qui adressent les principales thématiques de l’émergence africaine en faisant converger penseurs, patrons et officiels”

” Nous sommes très satisfait du déroulement de cette édition dakaroise d’Africa Convergence et sommes surtout très fiers de l’adhésion des officiels, de nos partenaires et des participants venus nombreux. Cela nous conforte dans notre idée qu’il y a la place en Afrique pour des événements originaux qui adressent les principales thématiques de l’émergence africaine en faisant converger penseurs, patrons et officiels “, s’est réjoui au terme de l’événement Abdelmalek Alaoui, CEO de La Tribune Afrique, fondateur de l’événement.

Près de 300 participants.

Avec près de 300 participants originaires de trois continents, la conférence a abordé les thèmes de l’attractivité, les infrastructures, la transformation digitale et les nouvelles frontières de la création de valeur, des préalables à l’émergence. Ce qui est au cœur de ce RDV annuel. “Comme pour les éditions précédentes de Paris et Casablanca, Africa Convergence ambitionne de mélanger penseurs, acteurs, et commentateurs pour appréhender un sujet important pour le continent de manière originale, rappelait Abdelmalek Alaoui sur notre site(Lire l’interview : http://www.africanewsagency.fr/2018/05/interview-abdelmalek-alaoui-la-strategie-nest-rien-sans-execution/) Pour cette édition de Dakar, nous avons choisi de mettre l’accent sur la thématique de l’exécution, qui est souvent reléguée au deuxième plan par rapport à la stratégie, qui est considérée comme plus « noble » par les pouvoirs publics et les institutions privées. Or, la stratégie n’est rien sans exécution efficace.”

