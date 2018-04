Télécom Yasser Shaker nouveau Directeur général d’Orange Egypte

Dans un communiqué, l’opérateur de télécom français Orange a annoncé la nomination de Yasser Shaker au poste de Directeur général d’Orange Egypte. En fonction à compter du 1er mai, Yasser Shaker, diplômé de la Faculté d’Ingénierie de l’Université du Caire et titulaire d’un MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes (France), ingénieur de formation, opère dans le secteur de la technologie depuis plus de 20 ans. Y compris au sein du groupe Orange en tant que Senior VP CTIO Orange Moyen-Orient et Afrique (OMEA) etv Chief Technology Officer d’Orange Egypte.

« En tant que membre du comité exécutif de OMEA, il a été l’un des principaux contributeurs à la croissance et au succès de OMEA au cours des dernières années. Il dirigera l’équipe d’Orange Egypte afin d’accélérer la numérisation du pays avec le soutien total du groupe Orange », indique le communiqué. Soulignant l’importante de l’Egypte pour le groupe. « La présence d’Orange en Egypte est de la plus haute importance pour son développement futur en Afrique et au Moyen-Orient. Orange confirme sa grande confiance dans le potentiel de développement du marché égyptien. L’Egypte sera toujours un hub crucial et essentiel pour la croissance de ses affaires dans la région ».