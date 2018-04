Tunis Un forum économique africain pour renforcer l’intégration africaine

Les 24 et 25 avril 2018, la capitale tunisienne accueille le Forum Economique Africain. Organisé par le Ministère du Commerce tunisien, la rencontre qui doit voir la participation de 800 personnes, dont 200 hauts responsables africains, vise à promouvoir la coopération sud-sud… booster les échanges entre la Tunisie et son continent par la même occasion.

Les 24 et 25 avril 2018, la capitale tunisienne accueille le Forum Economique Africain. Organisé par le Ministère du Commerce tunisien organisé, sous le haut patronage du Président du Gouvernement, M. Youssef Chahed, le « Forum Economique Africain » en partenariat avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), la Coopération Allemande au Développement à travers la GIZ, la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC).

Ce forum, marqué par une présence de 38 Etats et 200 responsables africains de haut niveau ainsi que 800 participants (experts, hommes d’affaires, …), vise, selon ses promoteurs, à « favoriser le partenariat Sud-Sud et impulser les échanges économiques entre les pays africains et identifier les grandes opportunités de coopération entre opérateurs économiques et institutionnels africains. »

En outre, ce Forum s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement tunisien visant à intensifier ses rapports économiques avec les pays africains et booster ses exportations vers ces pays.

Le gouvernement tunisien a annoncé dans le cadre de la stratégie nationale d’exportation, une série des mesures afin d’atteindre une croissance annuelle de plus de 20% des exportations au cours de la période 2018-2020.

Par ailleurs, la Tunisie a demandé son adhésion à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Cinq secteurs économiques seront au centre des débats, définis selon les besoins du marché africain : Bâtiment et Travaux Publics (BTP), aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), à l’Enseignement Supérieur, à la Santé et à l’agriculture.

Pour en savoir plus : http://forum-economique-africain.com